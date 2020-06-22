全國武術比賽梅花座高規格防疫 家長：還需要辦嗎

中華民國國武術總會下月4、5日將在台南新營體育館辦理一系列國術比賽，由於採梅花座高規則防疫，不少家長與選手抱怨當前防疫作法，根本是矯枉過正，質疑如此一來還需要辦嗎？

台南市體育處表示，雖然疫情解封，但整體考量還是要謹慎以對。再者，因比賽使用的兵器有些太長，若座位不拉大距離，比賽時耍弄時，一旦不慎失手，恐會傷到選手。經與承辦的台南市國武術總會開會討論後，仍維持採梅花座，但也適時調整作法，希望外界能體諒。

這項名為「109年全國國武術聯賽暨2020第8屆世界青少年武術錦標賽中華代表隊選手選拔賽暨第18屆世界中學生運動會中華代表隊選手選拔賽」，分為國小、國中、高中、社會等不同男女組別，預估有超過1千多名選手參賽，是國內武術界盛事。

近日不少家長、選手發現，現場採梅花座維持高規格防疫作為，認為疫情已解封，國內如一些戲院座位也都開放了；甚至甫落幕的大甲媽祖遶境防疫，也都沒這次比賽嚴格，頭一遭遇到如此，主辦單位這樣防疫，令人不解。

台南市體育處晚間說，防疫作為一定會造成不便，經開會溝通後決議還是保守因應，但也修正一些作法；如原來未開放家長入場，討論後決定放寬，會場有提供冷氣，減少選手酷熱感，基於防疫至上，造成不便，希望外界體諒配合。