沙鹿德林宮送愛心粽 送出1萬6000顆

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市沙鹿德林宮今天送愛心粽，共1萬6000顆。圖／德林宮提供
台中市沙鹿德林宮今天送愛心粽，共1萬6000顆。圖／德林宮提供

台中市沙鹿區德林宮今天辦理 「金鼠獻瑞慶端午、粽葉飄香福德心」活動，許多志工一起響應包愛心粽，一整天共送出1萬6000顆愛心粽 ，協助弱勢⺠眾歡度端午佳節。

德林宮今天舉辦「關懷弱勢-端午結緣粽」活動，透過每一顆粽子，將土地公照顧⺠眾的愛心散播於每個角落。

從採購食材、洗粽葉、包粽、蒸炊、到包裝，動員超過200名志工參與，並調來大型機具共同協助，今年共準備2000多盒，共1萬6000顆愛心粽分別送給社區長輩、竹林國小、鹿峰國小、沙鹿國小、東 山國小、中港國小、公館國小、鹿寮國中、公明國中、沙鹿國中、善水中小學、沙鹿高工、信望愛沙鹿日照中心、家扶中心及華山創世基金會各分站之關懷家庭，數量超過往年一倍以上。

德林宮主委王世雄表示，他幼時因家境清寒，更能體會弱勢家庭在過年過節時的那份需求，有感於台灣邁入高齡化社會，對於長者照護這一塊更需要有社會資源共同挹注，因此愛心粽分贈對象除了學校單位外，也包括了日照中心、家扶中心、華山創世基金會關懷據點。

台中市沙鹿德林宮今天送愛心粽，共1萬6000顆。圖／德林宮提供
台中市沙鹿德林宮今天送愛心粽，共1萬6000顆。圖／德林宮提供

愛心 家扶中心 高齡化

延伸閱讀

端午花東訂房可達九成 高公局預估國五這些時段恐塞爆

雲林幸福專車6月23日、24日發限量香包 與乘客同慶端午

越南籍新住民愛心不落人後 送粽至偏鄉提前過節

影／88歲披婚紗帶著丈夫遺照看大海 日照中心為她圓夢

相關新聞

全國武術比賽梅花座高規格防疫 家長：還需要辦嗎

中華民國國武術總會下月4、5日將在台南新營體育館辦理一系列國術比賽，由於採梅花座高規則防疫，不少家長與選手抱怨當前防疫作...

埔里百香果疑種苗出包減產 送檢結果讓果農更氣

南投縣埔里大坪頂地區今年第1期百香果出現不結果或果實異常等狀況，因全出自同家種苗場，農民質疑是種苗出包，經農委會送驗病原...

搶振興三倍券商機 南投祭最大獎汽車與青年宅居住權

隨著疫情已趨緩並解封，南投縣做為觀光大縣，已結合縣內各觀光產業提出相關優惠好康及加碼活動，著手部署振興方案，觀光處透露會...

七彩吊橋遊客多 南投縣府爭取拓寬台16線道

南投雙龍瀑布七彩吊橋開放啟用，入園人數超過1500人，通往雙龍部落的台16線彎道多、道路狹窄；南投縣長林明溱指出，縣府會...

大砲議員批中市團隊當太平官 沒韓國瑜明年誰墊底？

國民黨市議員楊正中今天質詢指出，日前接到自稱某基金會民調電話詢問是否同意「罷盧」楊説，綠營部署下屆市長選舉，市府團隊有些...

南投縣殯儀館嚴重不足 林明溱：行文4大鄉鎮新建

南投縣殯儀館不足，縣府雖規畫擴建縣立殯儀館，但仍因全縣僅有南投市、名間2處，對其他鄉鎮民眾仍不便；縣長林明溱今表示，將行...

罷盧秀燕「除銹」？ 藍議員：市長拚建設還罷免是作秀

台中市議會市政總質詢，市議員張瀞分盤點市長盧秀燕上任後的重大建設進度，她強調政府最重要工作就是顧民生、拚建設、拚經濟，有...

台中市高階警官職務異動 市警局今辦布達交接典禮

內政部通盤檢討調整全國各警察機關警監職務，台中市警局此次三線二星的高階警官報內政部核定後發布，包括台中市警局督察長魏慶賢...

台中市監理站拆除重建 大型重機檢驗暫停

台中市監理站將拆除重建，在動線及民眾安全考量下，29日起原機車檢驗線業務將暫時移至北屯路、德化街交接處的原監理站便捷窗口...

在樹海中行走 台中捷運綠線即將通車

台中捷運綠線是台中第一條捷運，全長約16.71公里，東起北屯區松竹路與旱溪附近，以高架沿松竹路跨越台鐵左轉至北屯路，再沿北屯路至文心路右轉，由文心南路在中山醫學大學轉建國路，穿越中彰快速道路後，循鐵路跨越筏子溪，進入高鐵臺中站區。

影／豐原醫院護理之家長者包粽子 餅乾糖果當餡料

端午節要包粽子才有過節味，今年衛福部豐原醫院附設護理之家在端午節前夕舉辦「長者包粽」活動，由社工師教爺爺奶奶、仁德醫專學...

連假後農地常冒出違建 中市「空拍斷源」

在農地搭違建速度超快，連續假日公部門休息往往成為「空窗期」，不少民代接獲檢舉發現農地在假日後會突然「長」出鐵皮工廠，台中...

熱門新聞

北市府「簽准」大巨蛋過最後一關 可望端節連假後復工

金門振興經濟推「雙倍券」 草案提早曝光網路熱議

汐止社區住戶憂回填恐「歪樓」 建商稱安全堅持動工

台電爭取蘆洲變電所 侯友宜：電有夠就好

端午連假預期大量車潮將湧入 白河警未雨綢繆因應

馬祖梅花鹿聖地傳鹿隻遭「滅口」 縣府急喊誤會

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。