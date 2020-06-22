沙鹿德林宮送愛心粽 送出1萬6000顆

台中捷運綠線是台中第一條捷運，全長約16.71公里，東起北屯區松竹路與旱溪附近，以高架沿松竹路跨越台鐵左轉至北屯路，再沿北屯路至文心路右轉，由文心南路在中山醫學大學轉建國路，穿越中彰快速道路後，循鐵路跨越筏子溪，進入高鐵臺中站區。

2020-06-22 09:54