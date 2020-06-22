沙鹿德林宮送愛心粽 送出1萬6000顆
台中市沙鹿區德林宮今天辦理 「金鼠獻瑞慶端午、粽葉飄香福德心」活動，許多志工一起響應包愛心粽，一整天共送出1萬6000顆愛心粽 ，協助弱勢⺠眾歡度端午佳節。
德林宮今天舉辦「關懷弱勢-端午結緣粽」活動，透過每一顆粽子，將土地公照顧⺠眾的愛心散播於每個角落。
從採購食材、洗粽葉、包粽、蒸炊、到包裝，動員超過200名志工參與，並調來大型機具共同協助，今年共準備2000多盒，共1萬6000顆愛心粽分別送給社區長輩、竹林國小、鹿峰國小、沙鹿國小、東 山國小、中港國小、公館國小、鹿寮國中、公明國中、沙鹿國中、善水中小學、沙鹿高工、信望愛沙鹿日照中心、家扶中心及華山創世基金會各分站之關懷家庭，數量超過往年一倍以上。
德林宮主委王世雄表示，他幼時因家境清寒，更能體會弱勢家庭在過年過節時的那份需求，有感於台灣邁入高齡化社會，對於長者照護這一塊更需要有社會資源共同挹注，因此愛心粽分贈對象除了學校單位外，也包括了日照中心、家扶中心、華山創世基金會關懷據點。
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