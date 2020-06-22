埔里百香果疑種苗出包減產 送檢結果讓果農更氣

南投縣埔里大坪頂地區今年第1期百香果出現不結果或果實異常等狀況，因全出自同家種苗場，農民質疑是種苗出包，經農委會送驗病原結果顯示無病毒，但苗株體質弱，且不排除受1、4月寒流低溫影響，但農民氣炸，認為說得不清不楚。

立委馬文君指出，埔里百香果栽種面積達500公頃，是全國最大產地，但第1期果卻爆出不結果或果實異常等狀況，因狀況在梅雨季前就發生，應無關天災或疫病，農民懷疑是種苗出問題，影響面積達150至200公頃，產量恐銳減逾4成。

馬日前邀集農委會各單位和大坪頂地區果農座談並會勘，也帶走異常苗株、土壤等送驗分析病源，今公布檢驗結果，農業試驗所認為，被控有問題的苗場，與他場苗株使用的砧木不同，而其百香果苗株雖比其他苗場苗株還弱，但無測出病毒。

農試所表示，經植株型態、病毒檢測、分子鑑定、土壤養分、植體分析等5項檢測項目均屬正常，推測種苗所使用的根砧品種恐較不適應低溫生長環境或根系較弱，提早種植苗株尤易受害，也不排除與碰上今年1、4月的低溫寒害，。

但大坪頂果農對檢測結果則不買單，蔡姓農民表示，檢測報告讓人霧煞煞，而該苗場近年品質不穩，過去幾年總有2至3成出問題，大家摸摸鼻子認賠，不代表品質狀況就正常，更不滿受農委會輔導的種苗場不正面回應，像在推卸責任。

受災農民更是氣炸了，且紛紛表示，因今年果園普遍且大規模的全軍覆沒，他們決定不再隱忍，未料農試所檢驗後仍沒結果，問題在種苗還是氣候，說得不清不楚，要求業者將他們今年購買種苗的款項全數返還，但種苗業者並未正面回應。

馬文君則說，若因種苗弱致農民受損，苗場該負責；若因天候，農委會應協助寒害救助，要求農委會盡快做出回覆；對此，農委會農糧署作物生產組則允諾，將瞭解果農後期栽種狀況，1周內與該種苗場業者協調後續因應措施。 農委會今到南投埔里大坪頂地區與果農座談，並公布異常種苗送驗結果。記者賴香珊／攝影

農委會今到南投埔里大坪頂地區與果農座談，並公布異常種苗送驗結果。記者賴香珊／攝影