搶振興三倍券商機 南投祭最大獎汽車與青年宅居住權

隨著疫情已趨緩並解封，南投縣做為觀光大縣，已結合縣內各觀光產業提出相關優惠好康及加碼活動，著手部署振興方案，觀光處透露會搭配三倍券的實施，7月將推出超值的中台灣好玩卡景點暢遊版外，並計畫舉辦咖啡巧克力節、青年街舞活動，目前地點選在中興新村或車埕，同時舉辦振興旅遊摸彩，最大獎至少會有汽車，並將報請縣長同意，增設南投青年宅的3至5年居住權等大獎。

南投觀光處表示，配合中央「安心旅遊補助」以及振興券等措施，歡迎大家來南投觀光，上周雙龍瀑布七彩吊橋開幕後，目前已有超過3萬人預約網路購票，將來信義鄉雙龍部落挑戰膽量外，9月27日確定舉辦日月潭萬人泳渡活動，10月更有比往年更盛大的南投世界茶業博覽會，非常歡迎各地遊客來南投暢遊與消費。

副處長林秀梅透露，觀光局振興旅遊的經費補助分兩個部分，一個是針對自由行旅宿業的補助1人1000元外，另一種是一個是團隊旅遊補助1人700元，同時給予1000萬的活動經費補助，為了搭配三倍券的7月起活動，觀光處目前正細部規劃舉辦咖啡巧克力節，舉辦地點選在中興新村或會展中心，另為吸引年輕人的參與，更考慮在車埕舉辦全國性的街舞活動。

觀光處估計經濟部的三倍振興券，縣內將會有兩三億的消費額，為鼓勵民眾來南投消費，配合「安心旅遊補助」及振興券，將擴大舉辦有獎摸彩，最大獎至少會有汽車外，針對年輕人居住的困難，將報請縣長林明溱同意，以正在興建中的青年國宅為獎項，雖然無法直接送房屋，但考慮提供3至5年的青年宅居住權，做為消費獎品。