七彩吊橋遊客多 南投縣府爭取拓寬台16線道

南投雙龍瀑布七彩吊橋開放啟用，入園人數超過1500人，通往雙龍部落的台16線彎道多、道路狹窄；南投縣長林明溱指出，縣府會向公路總局爭取道路拓寬工程，希望提升行車安全。

南投雙龍部落富有原住民文化，為推廣當地觀光，南投縣政府、交通部觀光局日月潭國家風景區管理處、信義鄉公所合力斥資新台幣6000萬元興建全台最高、最長的雙龍七彩吊橋，而吊橋全長342公尺橫跨峽谷，距溪床高度110公尺，約30層樓高。

七彩吊橋在6月20日開放啟用，每天遊園上限人數為1500人，民眾前往吊橋除了搭乘大眾交通運輸工具，自行開車民眾要將車停放在雙龍橋停車場，再轉搭接駁車抵達雙龍部落的社區活動中心，再以步行方式前往七彩吊橋。

南投縣政府今天上午召開縣務會議，會中討論到通往信義鄉雙龍村七彩吊橋的主要道路台16線，沿線多個路段道路狹窄、彎道多，會車困難，南投縣長林明溱要求縣府工務處向公路總局爭取改善工程，提升行車安全。

縣府發出新聞稿說明，林明溱認為，雙龍瀑布開幕啟用，每天入園人數達到1500人，前往雙龍村旅遊的人數合計也有3000人，人潮可觀，但要前往雙龍部落，走台21線轉台16線行經民和村、地利村的沿線道路，不僅多彎道且路幅狹窄，平時就有會車困難問題，未來車輛數會再增加，如不拓寬，恐怕會有安全的問題。

林明溱指出，縣府積極爭取公路總局針對台16線彎道及路窄路段進行拓寬改善工程，公路總局目前規劃採高架橋方案來改善，經費約需新台幣7億元，預算額度龐大。

林明溱說，為使台16線危險瓶頸路段儘速改善，縣府建議利用現有道路結合懸臂工法進行改善工程，縣府將儘速邀請公路總局人員一同會勘，如果可行，就可儘快改善台16線交通。