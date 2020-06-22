大砲議員批中市團隊當太平官 沒韓國瑜明年誰墊底？

國民黨市議員楊正中今天質詢指出，日前接到自稱某基金會民調電話詢問是否同意「罷盧」楊説，綠營部署下屆市長選舉，市府團隊有些局處首長卻還在當「太平官」「想當不倒翁」根本不是戰鬥團隊。

國民黨議員楊正中向以「議會大砲」著稱，嗓門大，質詢內容針砭市政，但從前市長胡志強任內，就被市府團隊視為「藍營烏鴉！」

楊正中表示，他希望國民黨籍市長盧秀燕連任。他説日前接到民調電話，先問對前市長林佳龍任內建設是否滿意，再問是不是同意罷免市長盧秀燕。他認為，這種問法是在誘導市民「罷盧」。

楊正中指出，綠營早已部署下屆台中市長選舉，盧秀燕應該了解現在的處境。但市府團隊還在用老思維，他説「老辦法不管用，新辦法不好用」如果只想「以妥協求和平則和平亡」市府團隊抱著「人人不得罪」心態，想要以後「左右逢源」「做個不倒翁」有些人還在做「太平官」團隊沒方向、沒士氣，是可以打仗的團隊嗎？

楊正中語重心長地說，現在沒有韓國瑜，明年台中市府民調拭目以待，不知誰要墊底？！請市長努力加油、繼續連任。

市府回應表示，市府尊重各種民意表達，虛心拿檢視施政，從肺炎疫情爆發以來，市府團隊積極部署，衛福部長陳時中也肯定「台中防疫井然有序」。

另日前台灣世界新聞傳播協會公布幸福城市大調查，台中防疫措施滿意度82％「幸福感」87.6％，名列六都第2；另根據中華新聞雲民調中心最新調查，民眾對五都市長整體施政滿意度，台中排名第3，市府將持續努力。