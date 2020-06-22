彰化縣府每年秒殺暑假營隊 6月29日上午開放報名

彰化縣府今天公布「2020美好彰化逍遙遊暑假活動」將在7月18日至8月31日陸續登場，18場單日營隊除了採果、海牛農村體驗、魔術營等經典主題，今年還新增機器人、秀水幸福一條街營隊，6月29日上午10時起開放網路報名；但彰化縣警察局每年被搶破頭的「小小正義使者」營隊因新冠肺炎疫情籌備受影響，今年停辦。

彰化縣政府每年暑假舉辦的營隊工作坊相當熱門，外縣市民眾也慕名報名，縣府今天在秀水鄉聯合創作陶坊舉行推廣暑假營隊活動，彰化縣長王惠美說，今年活動包羅萬象，有室內、室外，有文有武，包括文化局辦理的認識古蹟、兒童戲劇、歌仔戲、布袋戲等，還有環保局親子共學，探索彰化環遊趣等共120梯次，費用200到600元不等。

文化局舉辦的營隊因被公認高CP值，多年下來大都是開放報名當天就秒殺，今年再開發新營隊，其中「藝遊金興藝術營」結合秀水鄉富雨洋傘、岡聯牧場、泳霖牧場、水銡利廚衛生活村等景點，由社區主導舉辦，還有「南郭坑溪人文生態文創探索營」讓走讀南郭宿舍群與鄰近區域。

彰化縣警察局連續舉辦3年的「小小正義使者」，小朋友可以體驗穿上波麗士服、騎哈雷機車，活動相當搶手，去年240名額來了4千6百多人報名，今年受到疫情影響暫停舉辦。