快訊

將任監察院長 陳菊：立院通過後退出民進黨

總統府公布27位監委提名 陳菊任院長、副院長從缺

彰化縣府每年秒殺暑假營隊 6月29日上午開放報名

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣警局每年舉辦的「小小正義使者」營隊今年停辦。記者林敬家／攝影
彰化縣警局每年舉辦的「小小正義使者」營隊今年停辦。記者林敬家／攝影

彰化縣府今天公布「2020美好彰化逍遙遊暑假活動」將在7月18日至8月31日陸續登場，18場單日營隊除了採果、海牛農村體驗、魔術營等經典主題，今年還新增機器人、秀水幸福一條街營隊，6月29日上午10時起開放網路報名；但彰化縣警察局每年被搶破頭的「小小正義使者」營隊因新冠肺炎疫情籌備受影響，今年停辦。

彰化縣政府每年暑假舉辦的營隊工作坊相當熱門，外縣市民眾也慕名報名，縣府今天在秀水鄉聯合創作陶坊舉行推廣暑假營隊活動，彰化縣長王惠美說，今年活動包羅萬象，有室內、室外，有文有武，包括文化局辦理的認識古蹟、兒童戲劇、歌仔戲、布袋戲等，還有環保局親子共學，探索彰化環遊趣等共120梯次，費用200到600元不等。

文化局舉辦的營隊因被公認高CP值，多年下來大都是開放報名當天就秒殺，今年再開發新營隊，其中「藝遊金興藝術營」結合秀水鄉富雨洋傘、岡聯牧場、泳霖牧場、水銡利廚衛生活村等景點，由社區主導舉辦，還有「南郭坑溪人文生態文創探索營」讓走讀南郭宿舍群與鄰近區域。

彰化縣警察局連續舉辦3年的「小小正義使者」，小朋友可以體驗穿上波麗士服、騎哈雷機車，活動相當搶手，去年240名額來了4千6百多人報名，今年受到疫情影響暫停舉辦。

彰化縣警局婦幼隊長李文智指出，去年各分局陸續都發配5輛小哈雷以及小波麗制服，未來各分局會與地方社團、社區合作，不定時出動小哈雷，讓更多小朋友有機會現場體驗。

彰化縣政府今天到秀水鄉聯合創作陶坊推廣彰化逍遙遊暑假活動，縣長王惠美（中）現場體驗捏陶。記者林敬家／攝影
彰化縣政府今天到秀水鄉聯合創作陶坊推廣彰化逍遙遊暑假活動，縣長王惠美（中）現場體驗捏陶。記者林敬家／攝影
彰化縣政府今天到秀水鄉聯合創作陶坊舉行彰化逍遙遊暑假活動推廣活動。記者林敬家／攝影
彰化縣政府今天到秀水鄉聯合創作陶坊舉行彰化逍遙遊暑假活動推廣活動。記者林敬家／攝影

警察 疫情

延伸閱讀

這五年台灣哪裡房市最強？南台灣這區意外拿第一

僑外生暑假難返鄉 暨大啟動防疫「CPR」助求學

國小到大學都可參加！ 高鐵2020暑假營隊明起報名

彰化同步全國 公立高中每班降為35人

相關新聞

大砲議員批中市團隊當太平官 沒韓國瑜明年誰墊底？

國民黨市議員楊正中今天質詢指出，日前接到自稱某基金會民調電話詢問是否同意「罷盧」楊説，綠營部署下屆市長選舉，市府團隊有些...

七彩吊橋遊客多 南投縣府爭取拓寬台16線道

南投雙龍瀑布七彩吊橋開放啟用，入園人數超過1500人，通往雙龍部落的台16線彎道多、道路狹窄；南投縣長林明溱指出，縣府會...

南投縣殯儀館嚴重不足 林明溱：行文4大鄉鎮新建

南投縣殯儀館不足，縣府雖規畫擴建縣立殯儀館，但仍因全縣僅有南投市、名間2處，對其他鄉鎮民眾仍不便；縣長林明溱今表示，將行...

罷盧秀燕「除銹」？ 藍議員：市長拚建設還罷免是作秀

台中市議會市政總質詢，市議員張瀞分盤點市長盧秀燕上任後的重大建設進度，她強調政府最重要工作就是顧民生、拚建設、拚經濟，有...

台中市高階警官職務異動 市警局今辦布達交接典禮

內政部通盤檢討調整全國各警察機關警監職務，台中市警局此次三線二星的高階警官報內政部核定後發布，包括台中市警局督察長魏慶賢...

台中市監理站拆除重建 大型重機檢驗暫停

台中市監理站將拆除重建，在動線及民眾安全考量下，29日起原機車檢驗線業務將暫時移至北屯路、德化街交接處的原監理站便捷窗口...

在樹海中行走 台中捷運綠線即將通車

台中捷運綠線是台中第一條捷運，全長約16.71公里，東起北屯區松竹路與旱溪附近，以高架沿松竹路跨越台鐵左轉至北屯路，再沿北屯路至文心路右轉，由文心南路在中山醫學大學轉建國路，穿越中彰快速道路後，循鐵路跨越筏子溪，進入高鐵臺中站區。

影／豐原醫院護理之家長者包粽子 餅乾糖果當餡料

端午節要包粽子才有過節味，今年衛福部豐原醫院附設護理之家在端午節前夕舉辦「長者包粽」活動，由社工師教爺爺奶奶、仁德醫專學...

連假後農地常冒出違建 中市「空拍斷源」

在農地搭違建速度超快，連續假日公部門休息往往成為「空窗期」，不少民代接獲檢舉發現農地在假日後會突然「長」出鐵皮工廠，台中...

中市列管9萬件違建 鑽排拆漏洞 40年才拆得到

台中市目前列管違建逾9萬件，以目前排拆速度，每月僅拆200、300件，加上不斷新增違建，全部拆完恐花40年，議員認為現行...

萬人泳渡日月潭 敲定927登場

「日月潭萬人泳渡」聞名國際，每年吸引逾2萬人下水，今年受疫情影響險停辦，後雖照常辦理，又發生日期「喬不定」，許多泳客與當...

台中中山堂30年歲月 斥資近億整修再顯風華

中部重要藝文展演場館的台中中山堂，經歷30年硬體設備老舊，去年斥資近億元，閉館整修8個月，變身現代國際化的綜合演藝場館，...

熱門新聞

IKEA桃園店關店倒數搶購 「沙魚公車站」打卡至7月8日

金門振興經濟推「雙倍券」 草案提早曝光網路熱議

馬祖梅花鹿聖地傳鹿隻遭「滅口」 縣府急喊誤會

端午連假預期大量車潮將湧入 白河警未雨綢繆因應

基隆警察局長林炎田新上任 曾是北市最年輕派出所主管

汐止社區住戶憂回填恐「歪樓」 建商稱安全堅持動工

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。