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南投縣殯儀館嚴重不足 林明溱：行文4大鄉鎮新建

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣政府雖規畫擴建縣立殯儀館，但殯葬空間仍不足。本報資料照
南投縣政府雖規畫擴建縣立殯儀館，但殯葬空間仍不足。本報資料照

南投縣殯儀館不足，縣府雖規畫擴建縣立殯儀館，但仍因全縣僅有南投市、名間2處，對其他鄉鎮民眾仍不便；縣長林明溱今表示，將行文縣內4大鄉鎮籌措經費新建殯儀館，盼民眾能給予支持，改善縣內殯儀館不足，並提升殯葬服務品質，

林明溱今在縣務會議提到，全縣13鄉鎮市僅2座殯儀館，民眾有需求要辦喪禮，卻找不到合適地點讓人很困擾，有葬儀社業者提供場地協助民眾辦喪事，又因違反「殯葬管理條例」被開罰，盼民政處設法改善，並說明縣立殯儀館擴建進度。

民政處則表示，縣立殯儀館擴建工程由相關單位反映意見，經建築師補正後已在6月初通過第2次審查，興辦事業計畫也已送內政部備查，但因該處無編制專業工程人員，後續簽准交由建設處協助辦理工程監造設計、發包等相關事宜。

只不過，距擴建完工仍有一段時間，且就算擴建完成，對不在南投市附近民眾而言仍不方便，林明溱說，尤其是草屯、竹山及埔里，人口數多卻無公辦殯儀館，民眾無合宜場地辦葬事，相當不便，因此將行文給4大鄉鎮鼓勵籌措經費新建。

而在公辦殯儀館不足的過渡期間，林也指示民政處在合法範圍內提供有需求的喪家處理相關殯葬服務及資訊，協助公所投入新建公辦殯儀館，也盼民眾能給予支持，改善縣內殯儀館不足問題，同時提升縣內殯葬服務品質。

南投縣政府雖規畫擴建縣立殯儀館，但殯葬空間仍不足。本報資料照
南投縣政府雖規畫擴建縣立殯儀館，但殯葬空間仍不足。本報資料照
南投縣政府雖規畫擴建縣立殯儀館，但殯葬空間仍不足。本報資料照
南投縣政府雖規畫擴建縣立殯儀館，但殯葬空間仍不足。本報資料照

林明溱 建築 內政部

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