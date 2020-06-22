南投縣殯儀館嚴重不足 林明溱：行文4大鄉鎮新建

南投縣殯儀館不足，縣府雖規畫擴建縣立殯儀館，但仍因全縣僅有南投市、名間2處，對其他鄉鎮民眾仍不便；縣長林明溱今表示，將行文縣內4大鄉鎮籌措經費新建殯儀館，盼民眾能給予支持，改善縣內殯儀館不足，並提升殯葬服務品質，

林明溱今在縣務會議提到，全縣13鄉鎮市僅2座殯儀館，民眾有需求要辦喪禮，卻找不到合適地點讓人很困擾，有葬儀社業者提供場地協助民眾辦喪事，又因違反「殯葬管理條例」被開罰，盼民政處設法改善，並說明縣立殯儀館擴建進度。

民政處則表示，縣立殯儀館擴建工程由相關單位反映意見，經建築師補正後已在6月初通過第2次審查，興辦事業計畫也已送內政部備查，但因該處無編制專業工程人員，後續簽准交由建設處協助辦理工程監造設計、發包等相關事宜。

只不過，距擴建完工仍有一段時間，且就算擴建完成，對不在南投市附近民眾而言仍不方便，林明溱說，尤其是草屯、竹山及埔里，人口數多卻無公辦殯儀館，民眾無合宜場地辦葬事，相當不便，因此將行文給4大鄉鎮鼓勵籌措經費新建。