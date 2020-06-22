罷盧秀燕「除銹」? 藍議員：市長拚建設還罷免是作秀

台中市議會市政總質詢，市議員張瀞分盤點市長盧秀燕上任後的重大建設進度，她強調政府最重要工作就是顧民生、拚建設、拚經濟，有人發動「罷免盧秀燕」說成「除銹」她看其實是「作秀！」

張瀞分說，民進黨全面執政只會上演政治鬥爭大戲，罷韓之後還要搞「除銹、殺柯、儆猴」唯恐天下不亂，搞得全台灣沒有一刻安寧，張瀞分提醒市長盧秀燕及台中市政府，人民想要過好日子，市府團隊應該全力顧民生、拚經濟、拚建設。

市長盧秀燕強調，做就對了。她感謝議員的監督與協助，並強調，重大建設將讓豐原脫胎換骨，市府會繼續努力。

張瀞分列出豐原區各項重大型建設，豐富專案在前市長胡志強任內規劃定案，立委江啟臣協調由市府代拆代建遷移國防部保甲廠，處理棘手的土地問題，前市長林佳龍上任後4年沒動，市長盧秀燕上任後才啟動工程。未來豐富專案園區內將打造運動產業園區丶國民運動中心。

豐原轉運中心在前市長林佳龍任內規劃高樓層BOT案，空轉4年，盧秀燕上任團隊改採自建，去年動工，目前交通局已完成地下室外牆防水毯施作，正進行地下2樓樑版結構體作業，預計110年8月底完工。

張瀞分說，過去她擔任豐原市長時推動公墓遷葬興建社會住宅，目前安康段社會住宅已經進入第二期工程，預計民國112年底完工。

山城東豐快速道路，在前市長胡志強任內動工，不過前市長林佳龍上任後宣布停工，波折不斷，衍生廠商求償、路線變更等爭議，甚至還遭台中高等行政法院撤銷環評審查決議，導致重啟環評丶從頭開始，工程嚴重延宕，如今變成斷橋奇觀，盧秀燕積極推動復工。