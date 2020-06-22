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台中市監理站拆除重建 大型重機檢驗暫停

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市監理站將拆除重建，29日起原機車檢驗線業務將暫時移至北屯路、德化街交接處的原監理站便捷窗口處，但只受理普通輕、重型機車檢驗，大型重機檢驗暫停受理。圖／台中區監理所提供
台中市監理站將拆除重建，29日起原機車檢驗線業務將暫時移至北屯路、德化街交接處的原監理站便捷窗口處，但只受理普通輕、重型機車檢驗，大型重機檢驗暫停受理。圖／台中區監理所提供

台中市監理站將拆除重建，在動線及民眾安全考量下，29日起原機車檢驗線業務將暫時移至北屯路、德化街交接處的原監理站便捷窗口處，但只受理普通輕、重型機車檢驗，大型重機檢驗暫停受理。

台中區監理所所長魏武盛說，重建期間民眾若有檢驗大型重型機車需求，除了可至位於大肚之台中區監理所或豐原監理站外檢驗，其他各監理所站亦皆可辦理。另也正積極輔導民間代檢廠，增設大型重型機車檢驗線，期以提高民眾檢驗機車之便利性。

監理站站長劉昌烈指出，該站迄今已逾68年，建築物老舊、服務空間嚴重不足，在經歷921大地震後，已被台中市土木技師公會評估建議拆除重建。

台中市監理站將採原地、分階段方式辦理大樓拆除重建工程，預計民國112年中完工啟用，屆時可提供更舒適、寬敞的辦公環境及更優質的服務品質。

台中市監理站將拆除重建，29日起原機車檢驗線業務將暫時移至北屯路、德化街交接處的原監理站便捷窗口處，但只受理普通輕、重型機車檢驗，大型重機檢驗暫停受理。圖／台中區監理所提供
台中市監理站將拆除重建，29日起原機車檢驗線業務將暫時移至北屯路、德化街交接處的原監理站便捷窗口處，但只受理普通輕、重型機車檢驗，大型重機檢驗暫停受理。圖／台中區監理所提供

監理站 台中市 921大地震

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