聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／豐原醫院護理之家長者包粽子 餅乾糖果當餡料
端午節要包粽子才有過節味，今年衛福部豐原醫院附設護理之家在端午節前夕舉辦「長者包粽」活動，由社工師教爺爺奶奶、仁德醫專學生包粽子，並將裡面的餡料食材換成容易入口的糖果餅乾，體驗不同粽料包法。
豐原醫院社工師劉孟欣表示，小時候看著很多人跟媽媽包粽子，媽媽包粽子的速度很快，每顆粽子包起來有菱有角超厲害，因此跟著學習，記得第一次練習就包了1000顆，從沒有菱角的粽子，慢慢修正到自己滿意，這一包就已經有10年了。
護理之家護理長想在端午佳節前夕安排懷舊風，他提議包粽子體驗，將粽子裡的豬肉、糯米等餡料，換成坊間常見的餅乾糖果，自己也親自教導爺爺奶奶及護專實習學生，讓爺爺奶奶在包粽子時，不只不會弄得油膩膩，也可以裝進喜歡吃的糖果餅乾，不至於讓不易消化的糯米體，造成爺奶飲食困擾又能體驗包粽子的樂趣。
豐原醫院附設護理之家護理長林汝虹表示，住在護理之家的爺爺奶奶們知道有包粽子活動都非常興奮跟期待，當粽葉拿到他們面前，還有爺爺聞一聞粽葉，即使不太會包，也在社工師劉孟欣的教學下，慢慢完成一顆屬於自己的粽子，甚至還有阿嬤包上癮，跟學生說還想再多包幾顆，也高興分享自己年輕時包粽子的趣事。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言