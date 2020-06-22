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影／豐原醫院護理之家長者包粽子 餅乾糖果當餡料

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
衛福部豐原醫院附設護理之家，教長者包粽子，餅乾糖果當餡料。記者游振昇/攝影
衛福部豐原醫院附設護理之家，教長者包粽子，餅乾糖果當餡料。記者游振昇/攝影

端午節要包粽子才有過節味，今年衛福部豐原醫院附設護理之家在端午節前夕舉辦「長者包粽」活動，由社工師教爺爺奶奶、仁德醫專學生包粽子，並將裡面的餡料食材換成容易入口的糖果餅乾，體驗不同粽料包法。

豐原醫院社工師劉孟欣表示，小時候看著很多人跟媽媽包粽子，媽媽包粽子的速度很快，每顆粽子包起來有菱有角超厲害，因此跟著學習，記得第一次練習就包了1000顆，從沒有菱角的粽子，慢慢修正到自己滿意，這一包就已經有10年了。

護理之家護理長想在端午佳節前夕安排懷舊風，他提議包粽子體驗，將粽子裡的豬肉、糯米等餡料，換成坊間常見的餅乾糖果，自己也親自教導爺爺奶奶及護專實習學生，讓爺爺奶奶在包粽子時，不只不會弄得油膩膩，也可以裝進喜歡吃的糖果餅乾，不至於讓不易消化的糯米體，造成爺奶飲食困擾又能體驗包粽子的樂趣。

豐原醫院附設護理之家護理長林汝虹表示，住在護理之家的爺爺奶奶們知道有包粽子活動都非常興奮跟期待，當粽葉拿到他們面前，還有爺爺聞一聞粽葉，即使不太會包，也在社工師劉孟欣的教學下，慢慢完成一顆屬於自己的粽子，甚至還有阿嬤包上癮，跟學生說還想再多包幾顆，也高興分享自己年輕時包粽子的趣事。

衛福部豐原醫院附設護理之家，教長者包粽子，餅乾糖果當餡料。記者游振昇/攝影
衛福部豐原醫院附設護理之家，教長者包粽子，餅乾糖果當餡料。記者游振昇/攝影

粽子 社工

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