連假後農地常冒出違建 中市「空拍斷源」

在農地搭違建速度超快，連續假日公部門休息往往成為「空窗期」，不少民代接獲檢舉發現農地在假日後會突然「長」出鐵皮工廠，台中市府昨研究採「源頭斷絕」，空拍發現農地在挖地基，會馬上取締要求停工。南彰農地近日密集出現「專辦農地工廠就地合法化」布條，鑽輔導合法化漏洞。

連假或周休二日後，易成農地違建空窗期，中彰都曾發現假期結束後農地突然長出鐵皮工廠，台中舊縣區地廣人稀處特別嚴重。台中市府統計，農地工廠最多的行政區包括大雅、后里、霧峰、潭子、太平、烏日等地區，8年來耕地面積少了約1300公頃，相當1900個標準足球場。

議員周永鴻表示接到民眾檢舉，端午連假有多家業者預備搶搭工廠，大雅區4月就曾有業者趁周休二日完成近千坪工廠，霧峰也有人利用228連假趕工搭建3間約500坪的鐵皮廠房。

「愈來愈多業者鑽法律漏洞，利用周休二日及連假搶搭工廠！」周永鴻表示，因只要市府認定為既成違章，無法即報即拆，而是排拆，現有違章40年也拆不完，他建議防患未然，端午連假應安排人員待命加強查緝。

台中市都發局昨擬定專案計畫，採取「源頭管制 杜絕重建」手段，不論上班或假日，接獲通報立即派員制止並取締；新措施配合今年修定的工廠管理輔導法實施，同步對農地新增違建加強處理，農地一有整地或基礎開挖行為，即勒令停工，斷絕違建源頭。

都發局強調，農地違建拆除又重建者，均列優先拆除對象，杜絕僥倖，另違建補照手續被駁回一次，就屬優先強制拆除對象，遏止假借補照手續規避，民眾發現也可透過市府1999或04-23260525專線反映。

彰化縣府鼓勵農地違章工廠搬進開發中的二林精機等工業園區，工務處表示，104年6月2日前申請臨登的低汙染工廠，可直接換證，經政府輔導取得特定工廠登記證；105年5月19日前興建的違章工廠由政府輔導轉型低汙染，不然就得遷廠或關廠；105年5月20日後成立的違章工廠一概拆除，一切依法，業者代辦合法是浮誇宣傳。