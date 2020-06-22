聽新聞
test
0:00 / 0:00

連假後農地常冒出違建 中市「空拍斷源」

聯合報 / 記者陳秋雲簡慧珍／連線報導
假日後農地常「長」出鐵皮工廠，中市都發局昨表示成立專案，假日接獲檢舉馬上拆除。 圖／台中市都發局提供
假日後農地常「長」出鐵皮工廠，中市都發局昨表示成立專案，假日接獲檢舉馬上拆除。 圖／台中市都發局提供

在農地搭違建速度超快，連續假日公部門休息往往成為「空窗期」，不少民代接獲檢舉發現農地在假日後會突然「長」出鐵皮工廠，台中市府昨研究採「源頭斷絕」，空拍發現農地在挖地基，會馬上取締要求停工。南彰農地近日密集出現「專辦農地工廠就地合法化」布條，鑽輔導合法化漏洞。

連假或周休二日後，易成農地違建空窗期，中彰都曾發現假期結束後農地突然長出鐵皮工廠，台中舊縣區地廣人稀處特別嚴重。台中市府統計，農地工廠最多的行政區包括大雅、后里、霧峰、潭子、太平、烏日等地區，8年來耕地面積少了約1300公頃，相當1900個標準足球場。

議員周永鴻表示接到民眾檢舉，端午連假有多家業者預備搶搭工廠，大雅區4月就曾有業者趁周休二日完成近千坪工廠，霧峰也有人利用228連假趕工搭建3間約500坪的鐵皮廠房。

「愈來愈多業者鑽法律漏洞，利用周休二日及連假搶搭工廠！」周永鴻表示，因只要市府認定為既成違章，無法即報即拆，而是排拆，現有違章40年也拆不完，他建議防患未然，端午連假應安排人員待命加強查緝。

台中市都發局昨擬定專案計畫，採取「源頭管制 杜絕重建」手段，不論上班或假日，接獲通報立即派員制止並取締；新措施配合今年修定的工廠管理輔導法實施，同步對農地新增違建加強處理，農地一有整地或基礎開挖行為，即勒令停工，斷絕違建源頭。

都發局強調，農地違建拆除又重建者，均列優先拆除對象，杜絕僥倖，另違建補照手續被駁回一次，就屬優先強制拆除對象，遏止假借補照手續規避，民眾發現也可透過市府1999或04-23260525專線反映。

彰化縣府鼓勵農地違章工廠搬進開發中的二林精機等工業園區，工務處表示，104年6月2日前申請臨登的低汙染工廠，可直接換證，經政府輔導取得特定工廠登記證；105年5月19日前興建的違章工廠由政府輔導轉型低汙染，不然就得遷廠或關廠；105年5月20日後成立的違章工廠一概拆除，一切依法，業者代辦合法是浮誇宣傳。

農地工廠 違建 連假

延伸閱讀

違章農地工廠變合法？ 彰縣府闢謠：辦4場說明會輔導

傳端午連假搶蓋違建農地工廠 中市府：優先取締

綠質疑肉品市場轉型 盧秀燕：拆建比遷建更徹底

台中肉市轉型擬撤屠宰 盧秀燕：不影響溫體肉供應

相關新聞

連假後農地常冒出違建 中市「空拍斷源」

在農地搭違建速度超快，連續假日公部門休息往往成為「空窗期」，不少民代接獲檢舉發現農地在假日後會突然「長」出鐵皮工廠，台中...

中市列管9萬件違建 鑽排拆漏洞 40年才拆得到

台中市目前列管違建逾9萬件，以目前排拆速度，每月僅拆200、300件，加上不斷新增違建，全部拆完恐花40年，議員認為現行...

萬人泳渡日月潭 敲定927登場

「日月潭萬人泳渡」聞名國際，每年吸引逾2萬人下水，今年受疫情影響險停辦，後雖照常辦理，又發生日期「喬不定」，許多泳客與當...

台中中山堂30年歲月 斥資近億整修再顯風華

中部重要藝文展演場館的台中中山堂，經歷30年硬體設備老舊，去年斥資近億元，閉館整修8個月，變身現代國際化的綜合演藝場館，...

風雲社團／弘光諮輔志工隊 薪傳20載

弘光科技大學成立「諮商輔導中心志工隊」20年，志工人數累計超過4千人，每年至少進行5場以上校外服務；20年來共有233名...

彰化解列農地發保固卡追蹤 逾9成復耕

彰化縣在環保署2016年起調查後共有330公頃汙染農地須整治，目前185公頃改善完成並解列，農地還給農民，過去有農民反映...

汙染農地明年全解禁 彰化離場土壤去化不易成變數

彰化縣的汙染農田是全國最多，明年為全數解禁大限，但至今仍有144公頃列管，彰化縣環保局坦承汙染農土去化不易，拖累進度，仍...

在地心產業／居家健身夯 力山工業掌握商機

台中市大里區的力山工業以生產鑽床起家，是全球最大的桌上型、落地型電動工具機製造商。公司因為長期了解市場、關心客戶和用心於...

影／「最強業配王」陳時中發威 包粽揉茶考不倒

衛福部長陳時中今到南投縣訪視埔里、國姓等地長照據點，並到日月潭、糯米橋等景點推廣防疫新生活，不僅大啖且行銷各地農特產或小...

台中霧峰首座公共托育家園開張 6月24日起開放報名

台中市霧峰國民小學1樓規劃社區公共托育家園，今年7月1日開張，收托0至2歲，12名嬰幼兒。父母或監護人一方設籍台中，且符...

台中梧棲排水疑被偷倒廢油 民眾拍照檢舉環保局追查

台中市梧棲區梧南路旁仁民中排與福德中排水交匯處今天被發現油漬流入一片黑，民眾懷疑是不肖工廠趁昨天下雨時偷排放，照片公布在...

台中農特產插旗裕毛屋超市 盧秀燕上陣促銷催買氣

疫情趨緩，迎接防疫新生活，台中市政府今天與國內知名頂級日系超市裕毛屋台中公益店合作推出「台中禮讚」，上架大里冷鏈荔枝、東...

熱門新聞

社區中庭變道路恐歪樓 居民淚訴：怕成下個921災戶

黃偉哲要守住台南的蝦仁飯 但可能搞錯了

IKEA桃園店關店倒數搶購 「沙魚公車站」打卡至7月8日

竹市最大幼兒園市幼將重生 4年後將再增收122名幼兒

要迎白沙屯媽祖 彰化縣信徒上萬份食品等著招待香燈腳

影／聽到阿里山火車票350還滿座 柯文哲：該漲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。