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汙染農地明年全解禁 彰化離場土壤去化不易成變數

聯合報 / 記者林敬家游振昇／連線報導
台中受汙染農地改善後情形。圖／台中市環保局提供
台中受汙染農地改善後情形。圖／台中市環保局提供

彰化縣的汙染農田是全國最多，明年為全數解禁大限，但至今仍有144公頃列管，彰化縣環保局坦承汙染農土去化不易，拖累進度，仍有2萬噸離場土壤無處可去。台中受汙染農地較少，列管4.2公頃已有2.77公頃改善，預計今年6月多數解禁。

彰化以往因電鍍、金屬表面處理業數量龐大，含重金屬廢水非法排放，危害周遭良田，2013年起調查整治，列管面積達330公頃，為全國第一，集中在和美鎮、鹿港鎮、彰化市。

中央投入8.5億元經費，縣府執行調查、列管、整治到土壤離場，全縣有10組以上人員執行工程，汙染輕者以耕犁工法翻土整治，汙染嚴重者得換土後再耕犁，2016年起分3期改善工程，已完成1、2期，目前有185公頃解列。

離明年改善「大限」屆臨，目前最困難是換土後的土壤處置；彰化縣環保局長江培根說，農地汙染管制標準比一般更嚴格，刨除後土壤可容納、處理途徑少，且費用高，土壤離場處理費加上運費、稅，每公噸恐破萬元。

汙染農土再利用，可送高溫冶煉廠當材料使用，業者須買原料來調整溶解與揮發溫度，但標案價格低於市場行情，前後歷經多次流標；彰化環保局也協調廢棄物掩埋場使用汙染農土作為掩埋場覆土，提供填補掩埋間隙，降低業者成本也節省公帑。

彰化縣府估算，若縣內汙染農地全數解列，還有2萬噸汙染土壤未有去處；江培根強調，汙染農地應能在期限內解列，只是土壤去化不順，將是最大變數。環保局已多方設法找去處，包括環保設施工程作為替代材料，或找適當地方暫置。

台中4.2公頃列管的農地，有0.9公頃是河川地，今年再發現烏日0.1公頃，大里0.4公頃農地受汙染，由汙染行為人提出改善計畫，短期內改善後，台中受汙染農地已幾乎可改善。

中市農業局表示，解列後仍屬高風險農地，種植食用作物，農業局會監測抽檢；去年抽檢高風險農地食用作物，重金屬等物質都沒超標

農地 廢棄物 超標

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