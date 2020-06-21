影／「最強業配王」陳時中發威 包粽揉茶考不倒

衛福部長陳時中今到南投縣訪視埔里、國姓等地長照據點，並到日月潭、糯米橋等景點推廣防疫新生活，不僅大啖且行銷各地農特產或小吃，更發威展現「最強業配王」實力，對於地方公所安排來者不拒，包粽、揉茶都考不倒，配合度超高。

陳指出，本周到南投縣有2大目的，一方面應食藥署之邀參與「風險管理及危機處理研討會」，同時推廣防疫新生活促進地方繁榮；另一方面是「與南投長照有約」座談，並參觀長照據點和設施，與長照、醫界及防疫相關人員討論疫後長照。

陳今上午先到埔里鎮宣平宮關心疫後長照運作現況，還動手包粽與長輩同樂，提前歡慶端午節；但當地社區向陳反映，當地無固定長照空間，僅能借用寺廟空間，地方為此覓得土地要蓋活動中心，但欠缺逾400萬元經費，盼中央重視並協助。

對此，陳則表示，上一期前瞻計畫經費已告一段落，回去後會請同仁將當地需求列入下一波考慮，全力協助；隨後陳也品嘗最出名的埔里茭白筍、百香果、炒米粉、巧克力、玫瑰花等相關產品，為地方產業行銷，並與醫界、產業界餐敘交流。

而日月潭因被納入交通部1968人潮示警熱點，陳時中今也專程前往巡察當地疫後觀光狀況，且應公所邀請行銷「魚池三寶」紅茶、香菇、蘭花草，更穿上工作圍裙在鄉長劉啟帆指導下，跟台灣防疫一樣「順時中」揉茶，揉製出優質紅茶。

針對日月潭當地觀光受疫情影響，遊潭船運大受影響，陳也因此搭船遊潭，並向民眾喊話表示，搭船欣賞湖光山色很好，使人心情愉快，而在防疫期間保持心理逾快也是很重要的，畢竟心情好，抵抗力也就跟著好，民眾出來走走不是壞事。