影／「最強業配王」陳時中發威 包粽揉茶考不倒
衛福部長陳時中今到南投縣訪視埔里、國姓等地長照據點，並到日月潭、糯米橋等景點推廣防疫新生活，不僅大啖且行銷各地農特產或小吃，更發威展現「最強業配王」實力，對於地方公所安排來者不拒，包粽、揉茶都考不倒，配合度超高。
陳指出，本周到南投縣有2大目的，一方面應食藥署之邀參與「風險管理及危機處理研討會」，同時推廣防疫新生活促進地方繁榮；另一方面是「與南投長照有約」座談，並參觀長照據點和設施，與長照、醫界及防疫相關人員討論疫後長照。
陳今上午先到埔里鎮宣平宮關心疫後長照運作現況，還動手包粽與長輩同樂，提前歡慶端午節；但當地社區向陳反映，當地無固定長照空間，僅能借用寺廟空間，地方為此覓得土地要蓋活動中心，但欠缺逾400萬元經費，盼中央重視並協助。
對此，陳則表示，上一期前瞻計畫經費已告一段落，回去後會請同仁將當地需求列入下一波考慮，全力協助；隨後陳也品嘗最出名的埔里茭白筍、百香果、炒米粉、巧克力、玫瑰花等相關產品，為地方產業行銷，並與醫界、產業界餐敘交流。
而日月潭因被納入交通部1968人潮示警熱點，陳時中今也專程前往巡察當地疫後觀光狀況，且應公所邀請行銷「魚池三寶」紅茶、香菇、蘭花草，更穿上工作圍裙在鄉長劉啟帆指導下，跟台灣防疫一樣「順時中」揉茶，揉製出優質紅茶。
針對日月潭當地觀光受疫情影響，遊潭船運大受影響，陳也因此搭船遊潭，並向民眾喊話表示，搭船欣賞湖光山色很好，使人心情愉快，而在防疫期間保持心理逾快也是很重要的，畢竟心情好，抵抗力也就跟著好，民眾出來走走不是壞事。
最後一站前往國姓鄉參訪三級古蹟糯米橋，並協助行銷推廣咖啡、鹿茸等農特產品，並視察衛福部補助逾2000萬元的梅林社區長照創新整合型服務據點預定地，公所表示，盼透過部長的人氣代言能為因疫受創的觀光及產業打入一劑強心針。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言