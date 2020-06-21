彰縣某土雞場爆發禽流感 撲殺9556隻

彰化縣大城鄉一間土雞場雞隻異常死亡，彰化動防所驗出場內有H5N5亞型高病原性禽流感病毒，今天撲殺場內9556隻土雞。動防所指出，氣溫升高，雞隻抵抗力下降，造成感染死亡。

彰化縣動物防疫所發出新聞稿指出，6月18日接獲大城鄉一間土雞場通報場內雞隻有異常死亡情形，立即派員前往土雞場進行移動管制，也採樣送檢，今天確認土雞場內的雞隻感染H5N5亞型高病原性禽流感病毒。

動防所表示，防疫人員今天完成撲殺、清場及消毒工作，總計撲殺9556隻土雞。

最近天氣炎熱，動防所指出，雞隻容易因為熱緊迫而造成免疫力下降，呼籲養禽業者注意禽場內通風與降溫工作，避免飼養過度密集，也不要讓雞販頻繁進入雞舍抓雞，以降低病原藉由人員、車輛傳播的機率。

動防所說明，雞農如果發現場內家禽有異常死亡等情形，應立即通報動物防疫機關協助釐清原因，盡早發現疑似案例，即時處置，避免疫情擴散，共同維護整體產業安全。