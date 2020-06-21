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影／挾高人氣參選台北市長？阿中部長大笑給答案

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
衛福部長陳時中（白襯衫者）今到日月潭，受到民眾熱烈歡迎，甚至搶著合影，展現高人氣。記者賴香珊／攝影
衛福部長陳時中（白襯衫者）今到日月潭，受到民眾熱烈歡迎，甚至搶著合影，展現高人氣。記者賴香珊／攝影

衛福部長陳時中今到南投縣日月潭視察1968人潮警示熱點，受到現場攤商和遊客熱烈歡迎，不少民眾搶著與他合影，展現高人氣；針對是否有意參選台北市長，陳則發出大笑說，現在還有很多事要忙，其他事先不要想；並未做出正面回應。

陳表示，現在很多事情還在忙，防疫也才告一個段落，接下來工作會更多，怎麼在經濟發展和防疫間，能有樂活防疫的生活，是他目前要努力的目標，所以其他事情，大家都先不要想，好好把防疫工作做好，把防疫新生活做好。

只不過，陳時中昨才南下嘉義，台北市長柯文哲今也率市府團隊去嘉義市交流，外界解讀互相較勁意味濃厚，但柯表示，今天的行程主要的是看日環食，且1個多月前嘉義市長黃敏惠來找時就已經定了，「在市政的Level，沒有藍綠」。

而對於陳、柯接連造訪嘉義似乎有較勁意味，陳時中則認為「不會啦」，他表示，好的地方大家都想要去，大家有志一同，也盡量來推動地方觀光產業，讓台灣的產業和經濟能夠更好，這是一件好事情。

此外，陳也說明國產新冠肺炎疫苗進程，他說，國產的新冠肺炎疫苗目前有3款產品，食藥署正積極協助，國家也會有些經費補助，減輕研發單位在往前衝時的經濟壓力，讓我國疫苗能早日問世。

面對即將到來的端午連假，陳時中則呼籲民眾力行防疫新生活，不忘保持安全社交距離，不然就要把口罩戴起來，勤洗手，有生病一定要戴口罩，並且減少出入人潮多的地方，大家一起來防疫。

衛福部長陳時中（左）今到日月潭，受到民眾熱烈歡迎，甚至搶著合影，展現高人氣。記者賴香珊／攝影
衛福部長陳時中（左）今到日月潭，受到民眾熱烈歡迎，甚至搶著合影，展現高人氣。記者賴香珊／攝影
衛福部長陳時中（右3）今到日月潭，受到民眾熱烈歡迎，甚至搶著合影，展現高人氣。記者賴香珊／攝影
衛福部長陳時中（右3）今到日月潭，受到民眾熱烈歡迎，甚至搶著合影，展現高人氣。記者賴香珊／攝影
衛福部長陳時中（白襯衫者）今到日月潭，受到民眾熱烈歡迎，甚至搶著合影，展現高人氣。記者賴香珊／攝影
衛福部長陳時中（白襯衫者）今到日月潭，受到民眾熱烈歡迎，甚至搶著合影，展現高人氣。記者賴香珊／攝影
衛福部長陳時中（白襯衫者）今到日月潭，受到民眾熱烈歡迎，甚至搶著合影，展現高人氣。記者賴香珊／攝影
衛福部長陳時中（白襯衫者）今到日月潭，受到民眾熱烈歡迎，甚至搶著合影，展現高人氣。記者賴香珊／攝影

嘉義 陳時中 新冠肺炎

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