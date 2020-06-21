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彰化汙染農地整治發給農民保固卡 9成以上復耕
彰化縣在環保署2016年起調查後共有330公頃汙染農地須整治，目前185公頃改善完成並解列，農地還給農民，過去有農民反應整治後的土質變得鬆軟，引水就陷落，難以耕種，環保局工作團隊發放「保固卡」追蹤農地復耕狀況，甚至還幫找代耕業者、訂秧苗，農機具沉陷還出動「道路救援」協助拖車，近兩年春耕已有9成以上順利復耕。
彰化復耕的農地仍以種稻最多，另有蔬菜和景觀盆栽，彰化環保局水保科楊欣怡說，因應農民復耕時可能遭遇的狀況，環保局工作團隊發放「保固卡」，春耕也成立應變小組，有專人與農民溝通，解決復耕時碰到的問題，後續調查，大部分恢復耕作，少數農民因擔心田地不夠平整、害怕機具沉陷、找不到代耕業者、訂不到秧苗等原因仍未復耕。
和美鎮代耕業者王明富說，過去因汙染農地休耕，他頓時少了近一半的代耕量，去年農地陸續歸還，他增加管理20多甲面積，工作暴增卻不好做，第一次復耕因土質鬆軟，機具卡在田間，且不能正常引水，必須乾插秧苗，也因整治工程翻動，犁底層仍須時間重建，肥分不足使得剛復耕的稻作收成少，今年春耕已是他復耕後第三次插秧，土質問題已大為改善，稻作生長逐漸恢復正常。
王明富也說，鄰近村落多處汙染農田6年多來休耕，不少農民失去生活重心，也沒了收入，等不到復耕已凋零，現在改為第二代接手，未必有耕作意願，居民都不願再看見農地被管制，對於溝渠異常的排放特別敏感，期盼政府從源頭管制工廠廢水排放，這樣耗時耗力的漫長整治過程千萬不要再來一次。
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