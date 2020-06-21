彰化汙染農地明年預計全解禁 還有2萬噸農土無處去

彰化過去電鍍業、金屬表面處理業數量龐大，含有重金屬的廢水非法排放危害周遭良田，從2013年起調查整治列管面積達330公頃，為全國最多，明年就是汙染農地全數解除列管的大限，目前仍有144公頃列管，彰化環保局指出，汙染農土去化不易，拖累進度，預計仍有2萬噸離場土壤將無處去，積極尋求再利用方式，務必在明年達標。

彰化縣汙染農地集中在和美鎮、鹿港鎮、彰化市，中央投入8.5億元經費，縣府執行從調查、列管、整治到土壤離場歷經漫長時間，整治期間全縣同時有10組以上人員執行工程，汙染輕者以耕犁工法翻土整治，汙染程度嚴重者配合部分排客土工法換土後再耕犁，土壤經檢驗無虞才解除列管還地於民，從2016年起進行3期改善工程，1、2期已完成，目前已有185公頃解列。

汙染較嚴重農地須換土，但土壤離場處理費若加上運費、稅每公噸恐破萬元，彰化縣環保局長江培根說，農地汙染管制標準比一般土壤管制標準更嚴格，農地刨除的土壤不像有害廢棄物汙染嚴重，可以做適當再利用，為了讓政府經費有效利用，也盡可能朝向再利用方式，但國內可以容納汙染土壤途徑少。

依照法令，汙染農土可送到高溫冶煉廠使用，業者一般須要買原料來調整溶解和揮發溫度，農地離場土壤可作為替代材料，但因標案價格低於市場行情，前後歷經多次流標，環保局也協調廢棄物掩埋場使用汙染農土作為掩埋場覆土，提供填補掩埋間隙，降低業者成本，也節省公帑。