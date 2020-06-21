台中梧棲排水疑被偷倒廢油 民眾拍照檢舉環保局追查

台中市梧棲區梧南路旁仁民中排與福德中排水交匯處今天被發現油漬流入一片黑，民眾懷疑是不肖工廠趁昨天下雨時偷排放，照片公布在臉書「梧棲串起來」，台中市環保局今天下午獲報派員以一道攔油索阻絕，梧棲區草湳里長林槐庭說，該排水溝通往台中港，大量油汙不斷流入港池，希望環保局積極追查汙染源。

民眾今天上午發現梧棲區梧南路奉天聖旁仁民中排與福德中排水交匯處有油漬流入染成烏黑，附近有農田，居民憂心環境汙染，更擔憂稻田灌溉用水受汙染，民眾將照片公布臉書，網友議論，要求相關單位調閱監視器調查。

梧棲區草湳里長林槐庭表示，這條水溝曾有民眾反映疑似被汙染，環保局稽查大隊今天下午接獲通報，派員到場稽查，發現福德中排水確有油汙汙染，採取應變措施，以攔油索等阻止油污隨水流擴散，將追查汙染行為人。