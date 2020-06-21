彰化終於與全國同步 國立高中班級人數每班降為35人

教育部因應少子化調降高中職班級人數，但彰化聯招區卻全國「特例」，班級人數始終比全國標準多出1、2人，彰化109學年度終於調整到與全國同步，國立學校每班35人，私立學校每班40人，彰化高中、彰化女中預計將分別少收約50名、40名一般生，入學成績門檻預計比去年高出一些。

教育部主管的國立高中職及其他直轄市立高中職班級人數從107學年度起統一調降至38人(高職37人)，但彰化當年度普通科班級人數仍為40人，108學年度其他學區班級人數降至37人，彰化則為38人，彰化聯招區「特例」的情況讓教師團體不滿，2017年縣府曾開公聽會協調。

縣府教育處副處長張淑珠說，彰化考量學生與家長沒有心理準備，當時未能一次到位，縣內高中職班級人數決議採逐年緩降，但中央站在全國立場仍持續溝通彰化能跟全國一致，109學年度國立學校每班降為35人，彰化將與全國同步，雖然高中職班級人數下降，但因國中畢業生人數也逐年下降，高中職總招收人數仍大於畢業生人數，每名學生都有升學機會。

彰化女中校長陳香妘說，班級人數減少有助教學品質，尤其現在高一重視職涯試探，老師也得紀錄相關學習歷程，所需花費心力更多。

彰化縣教師會副理事長陳渼侖表示，少子化影響，縣內明星高中職班級人數未減，連帶影響其他學生招生狀況，班級人數是教育優質的指標，彰化學生流失外縣市嚴重，更應該重視小班制，也建議彰化縣在國中、國小端，也能比照嘉義縣、新竹市超前部屬，調降班級人數，以小班經營取得優勢。