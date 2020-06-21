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違章農地工廠變合法？ 彰縣府闢謠：辦4場說明會輔導

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
南彰化農田邊出現專辦農地違章工廠變合法的布條。記者簡慧珍／攝影　
南彰化農田邊出現專辦農地違章工廠變合法的布條。記者簡慧珍／攝影　

彰化縣二林精機等工業園區開發中，縣政府鼓勵違章工廠或持工廠臨時登記的廠商搬進工業區，南彰農地卻密集出現「專辦農地違章工廠變合法」布條，好像跟政府唱對台戲。

違章工廠業者透露，能否合法，業者大概心裡有數，專辦農地違章工廠合法化的土地代書都「免費會勘」，如果農地違章工廠有希望合法化，代書就代辦相關程序，若是高汙染或根本不可能合法，代書用何種話術讓違章工廠老闆付費又接受無法合法化的結果，那就不得而知。

縣政府工務處表示，政府從未說過農地違章工廠就地合法化，政府說的是就地輔導，目前縣內有7000多家違章工廠，持有臨時工廠登記證的有1568家，其中11家歇業，仍在營業的1557家工廠，屬於低汙染的有1471家，其餘是中、高汙染工廠。

工務處表示，104年6月2日之前申請臨登的低汙染工廠，可直接換證，再經政府輔導轉換取得特定工廠登記證，105年5月19日以前興建的違章工廠若是低汙染工廠，政府輔導納管和改善，非低汙染則接受輔導轉型低汙染，不然就是遷廠或關廠，至於105年5月20日以後成立的違章工廠一概拆除，請廠商不要相信業者浮誇不實的宣傳。

縣政府7月2日、6日、10日及16日，將分別在鹿港鎮公所、縣府演藝廳、員林市公所及二林鎮圖書館，舉辦輔導特定工廠登記講習會，向業者宣導申辦流程及相關輔導措施，並澄清不實謠言。

彰化縣政府請民眾別相信農地違章工廠變合法的說詞。記者簡慧珍／攝影　
彰化縣政府請民眾別相信農地違章工廠變合法的說詞。記者簡慧珍／攝影　

農地 圖書館

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