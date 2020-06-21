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台中農特產插旗裕毛屋超市 盧秀燕上陣促銷催買氣
疫情趨緩，迎接防疫新生活，台中市政府今天與國內知名頂級日系超市裕毛屋台中公益店合作推出「台中禮讚」，上架大里冷鏈荔枝、東勢水梨、外埔紅龍果等15家農會、漁會等明星農特產品，台中市長盧秀燕親自上陣推銷，如數家珍介紹各區農漁特產，吸引買氣。
業者說，昨天台中裕毛屋公益店重新開幕，舉辦台南禮讚，由台南市長黃偉哲行銷台南芒果等農特產，業績與來客突破五成，今天上場是台中禮讚，由台中市長盧秀燕親推薦台中荔枝等農特產，又逢假日，業績比昨天更好。
台中市農業局說，裕毛屋生鮮超市因應新冠肺炎疫情嚴峻，為維護消費者與店員安全，4月6日暫停營業，隨著國內疫情趨緩解封，裕毛屋公益店昨天重新營業，市府今天與裕毛屋合作舉辦「台中禮讚」，在公益店設置「台中市農產專區」。
「台中市農產專區」品項包含東勢水梨、外埔紅龍果、大坑黃金玉冷筍、大里冷鏈荔枝、龍井優豆賞膠原玉露、冰果棒及胡蘿蔔、有機菇類、大安青蔥水餃及麵條、大雅紅薏仁、台中地區農會頭等艙米、清水韭讚麵等、霧峰黑翅鳶米及燒酢、新社香菇、台中市農會有機醬油、台中區漁會烏魚鬆、台中市養豬協會肉品等多樣農產品。
業者說明，響應市府政策，裕毛屋公益店開幕期間，「台中市農產專區」販售的農產品扣除必需支出的營業稅及刷卡手續費外，利潤完全回饋給農民，無再收取任何費用，協助農民度過疫情難關。
農業局長蔡精強說，裕毛屋在日本擁有上千家超市，與台中果菜批發市場長期合作，協助辦理農產品從契作、集貨至檢驗等外銷日本相關事宜。明天第一批30噸由保證責任台灣省青果運銷合作社台中分社生產的冷凍荔枝，將以二個貨櫃出口到日本裕毛屋所屬超市；太平區農會也首次推出冷凍荔枝試銷日本，讓海外民眾品嘗台中農產好滋味。
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