影／建國科大畢典捧花下跪求婚 加油站副站長抱得美人歸
彰化建國科大今天舉辦畢業典禮，國際企業管理系二專部的應屆畢業生陳進仁在受獎時突然抱著99朵玫瑰花向班上的女同學徐惠妘下跪求婚，讓在場的師長有點錯愕，幸好徐惠妘最後靦覥地接受了陳進仁的求婚，在師長見證下的求婚記也為沈悶的防疫畢典留下浪漫插曲。
33歲陳進仁曾當過4年志願役，士官退役後投入外匯操作，雖賺了錢但創業開設金融科技公司，賠了不少錢，他說，當時沒有行銷、企畫的相關知識，為了讓經濟穩定還到加油站打工，曾考警察但差2分沒上，決定重返校園進修，經過2年努力現在已是加油站副站長，也順利完成學業。
陳進仁與25歲同班同學徐惠妘認識半年後交往，女方擔任品管，他說，女友個性直率也很務實，曾向他表明想要明年拍婚紗，旁敲側擊得知女友也向同學傾訴想結婚的心情，鼓舞了他求婚的念頭。
今天在頒獎典禮後，國際企業管理系二專部畢業班卻自己要頒一個大獎，並要求在台上的師長見證，當時在場的師長們有點摸不著頭緒，學生陳進仁在全班同學的簇擁下登上舞台，抱著99朵玫瑰跑到台上向要受獎的徐惠妘下跪求婚，「惠妘嫁給我吧！」由於事出突然，徐惠妘一時不知所措，最後仍伸出手指戴上戒子，現場一片歡呼。
「很訝異，完全沒想到」，徐惠妘說，陳進仁和他交往一年半仍「原汁原味」，就像剛開始一樣沒什麼變，欣賞他踏實老實的性格，願選擇他共度終身。
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