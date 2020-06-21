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影／建國科大畢典捧花下跪求婚 加油站副站長抱得美人歸

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
建國科大國際企業管理系應屆畢業生陳進仁，向班上的女同學徐惠妘下跪求婚成功。記者林敬家／攝影
建國科大國際企業管理系應屆畢業生陳進仁，向班上的女同學徐惠妘下跪求婚成功。記者林敬家／攝影

彰化建國科大今天舉辦畢業典禮，國際企業管理系二專部的應屆畢業生陳進仁在受獎時突然抱著99朵玫瑰花向班上的女同學徐惠妘下跪求婚，讓在場的師長有點錯愕，幸好徐惠妘最後靦覥地接受了陳進仁的求婚，在師長見證下的求婚記也為沈悶的防疫畢典留下浪漫插曲。

33歲陳進仁曾當過4年志願役，士官退役後投入外匯操作，雖賺了錢但創業開設金融科技公司，賠了不少錢，他說，當時沒有行銷、企畫的相關知識，為了讓經濟穩定還到加油站打工，曾考警察但差2分沒上，決定重返校園進修，經過2年努力現在已是加油站副站長，也順利完成學業。

陳進仁與25歲同班同學徐惠妘認識半年後交往，女方擔任品管，他說，女友個性直率也很務實，曾向他表明想要明年拍婚紗，旁敲側擊得知女友也向同學傾訴想結婚的心情，鼓舞了他求婚的念頭。

今天在頒獎典禮後，國際企業管理系二專部畢業班卻自己要頒一個大獎，並要求在台上的師長見證，當時在場的師長們有點摸不著頭緒，學生陳進仁在全班同學的簇擁下登上舞台，抱著99朵玫瑰跑到台上向要受獎的徐惠妘下跪求婚，「惠妘嫁給我吧！」由於事出突然，徐惠妘一時不知所措，最後仍伸出手指戴上戒子，現場一片歡呼。

「很訝異，完全沒想到」，徐惠妘說，陳進仁和他交往一年半仍「原汁原味」，就像剛開始一樣沒什麼變，欣賞他踏實老實的性格，願選擇他共度終身。

建國科大國際企業管理系二專部的應屆畢業生陳進仁在畢業典禮突然抱著99朵玫瑰花，向班上的女同學徐惠妘下跪求婚。記者林敬家／攝影
建國科大國際企業管理系二專部的應屆畢業生陳進仁在畢業典禮突然抱著99朵玫瑰花，向班上的女同學徐惠妘下跪求婚。記者林敬家／攝影
建國科大國際企業管理系二專部的應屆畢業生陳進仁在畢業典禮上求婚成功，師生獻上祝福。記者林敬家／攝影
建國科大國際企業管理系二專部的應屆畢業生陳進仁在畢業典禮上求婚成功，師生獻上祝福。記者林敬家／攝影

加油站 警察 志願役

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