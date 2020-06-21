裕毛屋超市重新開賣 盧秀燕促銷台中農特產買氣

因為疫情而於4月間暫停營業的裕毛屋超市，在疫情趨緩後重新開幕，台中市長盧秀燕今天前往促銷台中在地農特產品，而以日本進口商品為主的裕毛屋，也將協助台中荔枝進軍日本。

以日本進口商品為號召的裕毛屋超市，在台中市向來被列為高檔超市，在台中市擁有2家分店，包括公益店及崇德店，受疫情影響，2家分店於4月上旬宣布暫停營業，如今疫情趨緩，其中公益店於20日恢復營業，開幕當天台南市長黃偉哲就帶隊前來促銷台南芒果。

盧秀燕也利用今天週日到裕毛屋公益店行銷台中農特產品，超市特別設置「台中農產專區」，陳列大里冷鏈荔枝、東勢水梨、外埔紅龍果等15家農漁協會主打商品，盧秀燕呼籲消費者踴躍選購，7月起還能參加台中購物節活動，有機會抽中汽車等大獎。

目前在日本的裕毛屋超市董事長謝明達也透過視訊與盧秀燕一起行銷，他表示，有大家的協助才有今天的裕毛屋，為了台中、為了台灣，裕毛屋在進口日本商品到台灣之際，也會協助將台灣農產品行銷到日本去。

盧秀燕表示，裕毛屋響應市府政策，公益店開幕期間，「台中市農產專區」所販售的農產品售價，除扣除必需支出的營業稅及刷卡手續費外，公司利潤完全回饋給農民，無再收取任何費用，協助農民度過疫情難關。

台中市農業局長蔡精強指出，裕毛屋在日本擁有上千家超市，與台中果菜批發市場長期合作，協助辦理農產品從契作、集貨至檢驗等外銷日本相關事宜。明天第一批由保證責任台灣省青果運銷合作社台中分社生產的荔枝，將出口到日本裕毛屋所屬超市；太平區農會也首次推出冷凍荔枝試銷日本，讓海外民眾品嚐台中農產好滋味。