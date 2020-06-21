裕毛屋上架台中農產專區 台中市長盧秀燕上陣行銷

台中市政府與國內頂級超市「裕毛屋凱福登生鮮超市」合作，上架大里冷鏈荔枝、東勢水梨、外埔紅龍果等境內15家農漁協會主打商品，裕毛屋公益店今天上市發表會，中市長盧秀燕親自上陣行銷，如數家珍喊著各區農會生鮮及農產加工品，呼籲消費者踴躍選購。

中市農業局表示，「裕毛屋凱福登生鮮超市」是品質保證的指標超市，年初因應新冠肺炎疫情嚴峻，為維護消費者與店員安全而暫停營業，目前國內疫情趨緩，公益店率先於6月20日重新營業，一開幕即吸引大批人潮搶購。

中市府與裕毛屋合作在店內設置「台中市農產專區」，品項包含東勢水梨、外埔紅龍果、大坑黃金玉冷筍、大里冷鏈荔枝、龍井優豆賞膠原玉露、冰果棒及胡蘿蔔、有機菇類、大安青蔥水餃及麵條、大雅紅薏仁、台中地區農會頭等艙米、清水韭讚麵等。

還有霧峰黑翅鳶米及燒酢、新社香菇、台中市農會有機醬油、台中區漁會烏魚鬆、台中市養豬協會肉品等多樣農產精品，活動期間到裕毛屋消費，即贈送新社香菇酥餅1份，數量有限，送完為止。

裕毛屋響應市府政策，公益店開幕期間，「台中市農產專區」所販售的農產品其售價除扣除必需支出的營業稅及刷卡手續費外，該公司利潤完全回饋給農民，不再收取任何費用，協助農民度過疫情難關。

農業局表示，裕毛屋在日本擁有上千家超市，與台中果菜批發市場長期合作，協助辦理農產品從契作、集貨至檢驗等外銷日本相關事宜，明天第一批由保證責任台灣省青果運銷合作社台中分社生產的荔枝，將出口到日本裕毛屋所屬超市；太平區農會也首次推出冷凍荔枝試銷日本，讓海外民眾品常台中農產好味道。