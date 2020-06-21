影／台中中山堂28日開館 金馬獎影后今重返舞台訴心願

疫情解封，藝文界盛事台中中山堂將於本月28日重新開館再展風華，今天舉辦「風華三十、藝啟中山」啟動活動，金馬獎影后楊貴媚今天獲邀到場，回味當年獲金馬獎的榮耀、驚喜與感動，她也說出心願，期盼台中中山堂再辦一次金馬獎，她會再努力，爭取再得一座金馬獎。與會的台中市長盧秀燕說，台中市一定要為楊貴媚圓夢，爭取在台中中山堂舉辦金馬獎。

1989年啟用的台中中山堂，曾舉辦第41屆金馬頒獎典禮，台市府文化局去年10月斥資近億元閉館整建，過去舞台上手動桿懸吊系統已全面更換為與世界劇場趨勢同步的電腦自動化控制系統，並增設30桿電腦桿和操作控台，並全面整修後台，變身現代國際化的綜合演藝場館，預計本月28日重新開館。

台中中山堂「風華三十、藝啟中山」啟動活動今天在「達康.COME」表演、九天民俗技藝團的鼓陣演出下揭開序幕，緊接是舞台懸吊燈光秀，展示示全新升級設備。包括台中市長盧秀燕、立委黃國書、文化部主任秘書陳登欽、台中市議員陳文政、賴佳微、陳政顯及在地區里長、台中優秀演藝團隊、參與整建工程相關人員都到場祝賀。

台中市長盧秀燕致詞時說，中山堂雖不是最大、最新的藝文場館，卻是台中人藝文生活、美好回憶的共同代名詞，許多人都在這裡欣賞藝術表演，甚至展覽演出。中山堂經整建後，適逢疫情解封，邀請民眾欣賞表演，支持藝文團體及表演工作者。

2004年第41屆金馬獎在台中中山堂頒獎，楊貴媚以電影《月光下，我記得》奪得最佳女主角獎項，她今天獲邀重溫當年得獎的感動。她說，當時忙著為得獎開心，來不及看整個中山堂樣貌，今天到後台，才發現它的腹地廣大，可容納很多優秀的藝術展演。中山堂30年，在舞台上累積了許多美好，期盼它再次爭取舉辦金馬頒獎場地，再邁入下個30年。