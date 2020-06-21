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台南粽端午節熱銷 消保官稽查今年大多不敢漲價

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
端午節即將來臨，台南市消保官稽查台南的傳統粽店。圖／市府提供
端午節即將來臨，台南市消保官稽查台南的傳統粽店。圖／市府提供

端午節即將來臨，業者表示，今年受到疫情影響，買氣下滑，雖然目前疫情獲得控制，但整體來說，銷量仍有減少，而台南市消保官表示，各店銷售粽子的情況，5大賣場與4大超商中，約兩成價格較去年上漲，其他持平或下跌，而傳統粽店則價格多數都與去年相同。

台南市法制處消保官於昨天至本市東區、中西區、永康區、新市區、麻豆區、新營區等販售粽子之店家，針對粽子價格進行訪查，今年價格與去年相較，受訪查的業者粽子價格皆未調漲，價格持平其或小幅下跌，價格及供貨情形都很平穩，因距端午節還有數日，故未見搶購人潮，而各店家售價標示也很清楚，並未於訪查時發現有因節慶哄抬價格情形。

部分業者表示，雖然今年成本略有所漲，但因為新冠肺炎疫情關係，買氣下降，採行薄利多銷的銷售方式，不敢用漲價來反映成本，以免影響買氣。

行政院消保處已針對5大賣場與4大超商相同品項粽子價格進行訪查，發現今年價格與去年相較，79%價格持平或下跌；21%上漲，漲幅在1成以下占19%、超過1成僅2%。而本市訪查傳統粽子的店家，幾皆無漲價情形，民眾仍得以往常價格，享受粽香美味。

至於常用粽料、包材等，台南市政府衛生局已提前為消費者把關，至傳統市場、超市、賣場等進行抽驗，針對肉品、蝦米、香菇、調味料等72件產品，檢驗是否含有防腐劑、甜味劑、衛生指標菌、農藥殘留量等多種項目，除1件蝦米檢出漂白劑殘留量超標，並已要求該產品下架外。其餘皆合格。

台南市消保官表示，民眾如認為業者販售粽子有不合理漲價情形，或有價格標示不清、未標示的情形，可以撥打「1950」消費者服務專線反映，維護消費者的權益。

端午節即將來臨，台南市消保官稽查台南的傳統粽店。圖／市府提供
端午節即將來臨，台南市消保官稽查台南的傳統粽店。圖／市府提供
端午節即將來臨，台南市消保官稽查台南的傳統粽店。圖／市府提供
端午節即將來臨，台南市消保官稽查台南的傳統粽店。圖／市府提供
端午節即將來臨，台南市消保官稽查台南的傳統粽店。圖／市府提供
端午節即將來臨，台南市消保官稽查台南的傳統粽店。圖／市府提供
端午節即將來臨，台南市消保官稽查台南的傳統粽店。圖／市府提供
端午節即將來臨，台南市消保官稽查台南的傳統粽店。圖／市府提供
端午節即將來臨，台南市消保官稽查台南的傳統粽店。圖／市府提供
端午節即將來臨，台南市消保官稽查台南的傳統粽店。圖／市府提供

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