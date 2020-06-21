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跟著八堡圳去旅行 探索台灣最古老埤圳人文風情今揭幕

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
二水源泉社區農民展售友善種植的農特產品。記者簡慧珍／攝影
二水源泉社區農民展售友善種植的農特產品。記者簡慧珍／攝影

原訂今年6月舉辦的第三屆黑泥田拔河體驗活動，因新冠肺炎疫情喊卡，彰化縣二水源泉社區和農委會水保局南投分局、二水鄉公所合作改推走讀八堡圳深度體驗遊程，今天在二水源泉社區活動中心舉辦小市集，為系列遊程熱鬧揭幕。

二水鄉源泉社區發展協會理事長賴昭旭說，八堡圳建造超過300年，是台灣最古老的古埤圳，灌溉面積達1萬8000公頃，值得民眾尋根與懷思，源泉社區近年以獨特的黑泥田拔河體驗推廣活動，成功行銷彰化二水鄉八堡圳文化和特色物產，今年暑假首度推出「拉近300年視野-跟著八堡圳去旅行」，規畫3條路線的10梯次小旅行，可了解古圳文化，還有融入百年歷史文化據點漫遊、傳統技藝DIY、在地優質物產美食、趣味橫生的黑泥田體驗等深度體驗遊程。

水保局補助今天活動經費，南投分局陳存凱秘書表示，隨著防疫新生活到來，國旅需求大爆發，南投分局和源泉社區重新調整步伐，進行黑泥田深度體驗開發、培訓與推廣，針對濁水溪及八堡圳流域的豐富人文自然與多樣性資源，首度針對水圳文化、農村產業及旅遊體驗，希望透過八堡圳小旅行的方式帶領遊客深度走讀300年圳頭風情與在地特色物產，並且連結現今飲食與農業文化，規劃多元發展農村深度體驗、文化教育、食農教育的遊程，同時活絡農村經濟。

二水源泉社區「跟著八堡圳去旅行」適合親子共遊，6月底前報名享有每人ERREQ元早鳥優惠，月起恢復原價每人元，遊程中購買農特產品可使用農遊券抵扣價格，二水源泉社區配合國旅安心旅遊，還有更多優惠。「拉近300年視野-跟著八堡圳去旅行」相關報名資訊，歡迎民眾進一步上網報名。想知道更多詳細活動資訊請上「源泉社區發展協會」或「農村小童」粉絲專頁查詢。

彰化縣二水源泉社區才藝隊伍表演洋溢青春活力。記者簡慧珍／攝影　
彰化縣二水源泉社區才藝隊伍表演洋溢青春活力。記者簡慧珍／攝影　
二水源泉社區展示二水國中學生拍攝的社區影像。記者簡慧珍／攝影
二水源泉社區展示二水國中學生拍攝的社區影像。記者簡慧珍／攝影
跟著八堡圳去旅遊活動揭幕，６月底前報名有早鳥價。記者簡慧珍／攝影
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