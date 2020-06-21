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早療社區宣導活動 大人小孩在歡樂中一起學習

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
弘毓基金會今天在台中清水舉辦早療社區宣導活動，透過活動，讓家長知道早療內容。圖／弘毓基金會提供
弘毓基金會今天在台中清水舉辦早療社區宣導活動，透過活動，讓家長知道早療內容。圖／弘毓基金會提供

弘毓基金會今天在台中清水鰲峰山公園「養生樂活廣場」，舉辦社區多元宣導活動，結合慢啼寶貝茄寶兒童劇團表演、親子闖關、愛心義賣、艾草創作DIY香包等活動，讓親子家庭共同找樂趣，家長們透過早療社區宣導活動，增進對6歲以下育兒的觀念，認識及早期發現早期療育的重要性。

弘毓基金會服務台中山海線地區弱勢婦幼家庭，每年服務1500位遲緩兒童，幫助遲緩兒就學就醫，也培力特殊兒童站上舞台，舉辦每年超過5場次巡迴公演活動，與山海線社福單位、社區場所合辦活動，現在因新冠肺炎疫情趨緩，端午節將至，今天結合慢啼寶貝經過半年培訓後第一場公演，吸引200名親子參加。

8歲的俊俊是多重障礙小孩，今天飾演小蜜蜂，他出生時，因為腦神經沒有長完整，外表雖然看起來，跟同齡孩子沒有不一樣，但實際上卻比同齡孩子發展慢半拍，一直到2歲學會爬，4歲才會走路，各大醫療院所都能看到媽媽抱著他或坐手推車進出的身影，在漫長的過程中，由基金會早療社工協助連結相關資源，並鼓勵加入兒童劇團，讓俊俊與孩子有所互動，提升自信與培養技能。

參與劇團前，俊俊口語表達較弱，在劇團教保老師的陪伴下，觀察到俊俊其實非常聰明，雖然表達及認知困難，需要清楚的指令才可能有所回應；他參加劇團至今3年，分辨對方情緒的能力更有所成長，成功站在台上，可以勇敢且自信地跳舞。

基金會表示，目前正在募集慢啼寶貝圓夢基金55萬元，邀請大家一起小額捐款，響應公益，基金會洽詢電話04-26365175，劃撥捐款帳號22542409，請指名「有你有希望」專案(勸募核可字號 中市社團字第1090022732號)。

弘毓基金會今天在台中清水舉辦早療社區宣導活動，透過活動，讓家長知道早療內容。圖／弘毓基金會提供
弘毓基金會今天在台中清水舉辦早療社區宣導活動，透過活動，讓家長知道早療內容。圖／弘毓基金會提供

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