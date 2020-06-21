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盧秀燕到關懷據點包粽子：包進對社區居民的關懷

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天到沙鹿區福興社區照顧關懷據點，和志工一起包粽子。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕今天到沙鹿區福興社區照顧關懷據點，和志工一起包粽子。記者游振昇／攝影

這周四就是端午節，台中市長盧秀燕今天到沙鹿區福興社區照顧關懷據點，挽起袖子、戴上手套，坐在板凳上與社區志工媽媽一起包粽子。她說，自己包的粽子比不上志工們包得漂亮，但絕對富含對社區居民滿滿關懷。

關懷據點今天的粽子「現包、現蒸、現分送」，由社區志工分送給居民，台中市社會局長彭懷真也親自到據點鄰近的獨居老人家中送愛心粽，讓長輩提前感受端午佳節氣氛。

福興據點理事長顏麗華表示，福興據點每年大約要包5000顆粽子，內餡包含滷肉、香菇、竹筍及菜脯等餡料，志工在端午節前幾天就開始備料，很多社區居民都主動當起志工包粽子送愛心，也凝聚社區居民對據點的認同，每年端午據點志工送上熱騰騰及香味四溢的粽子，讓社區展現濃濃端午佳節氣氛。

社會局長彭懷真指出，疫情趨緩，市府日前陸續重啟社區照顧關懷據點的健康促進活動及共餐服務，長輩生活模式恢復如常，未來全市據點將持續發揮照顧長輩、減輕家屬照顧負擔及創造社區活力的功能，他強調據點各項活動仍需遵守防疫新生活措施，場地每天清潔和消毒，長輩活動時保持安全社交距離或戴口罩，並落實工作人員及長輩健康管理，讓長輩及家人在據點活動心情放輕鬆，但防疫不放鬆。

今天的包粽送愛心活動，有台中市議會副議長顏莉敏、市議員陳廷秀、前立委顏寬恒、社會局長彭懷真、民政局長吳世瑋、沙鹿區長廖財崇，和立委陳柏惟和市議員王立任、楊典忠服務團隊到場。

台中市長盧秀燕今天到沙鹿區福興社區照顧關懷據點，和志工一起包粽子。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕今天到沙鹿區福興社區照顧關懷據點，和志工一起包粽子。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕今天到沙鹿區福興社區照顧關懷據點，和志工一起包粽子。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕今天到沙鹿區福興社區照顧關懷據點，和志工一起包粽子。記者游振昇／攝影

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