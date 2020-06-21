影／出軍措手不及 大甲媽遶境圓滿完成紀錄片謝謝大家

防疫下，今年大甲媽遶境9天8夜昨晚圓滿達成，鎮瀾宫拍影片記錄，並向大家致謝說，今年遶境很特別，只有3天準備時間，在出軍措手不及下，大家一起創造歷史，鎮瀾宮說：除了感恩，還想對大家說，「有你們真好。」

大甲媽遶境今年原定3月19日出發，中央流行疫情指揮中心本月7日宣布防疫解封，一千人以下活動和廟會可辦，鎮瀾宮當晚向媽祖擲筊請示，8日對外宣布，媽祖同意今年遶境改在11日出發，決定時間倉促，許多信徒來不及請假參加，廟方也上下動員，全力準備，3天內要完成遶境工作。

鎮瀾宮拍影片記錄這次遶境，感謝信徒，也向沿途點心站提供餐食補給的熱情民眾說謝謝，也感謝廟方團隊「謝謝同甘共苦的團隊們，沒有你們的護駕和陪伴，一路上媽祖婆將會多了孤單。謝謝你們不畏炎熱的天氣，不怕被炒魷魚的義氣，陪著我們最愛的大甲媽，完成得來不易的媽祖遶境。」