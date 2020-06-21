台中熱門161公車加停玉門西屯站 居民搭高鐵免走遠路

台中市公車由台灣高鐵台中站往返中科管理局的161線，交通局預計暑假開始新增玉門西屯路口站，這一帶近年發展快速，賣場餐飲陸續開張，居民往返高鐵不必再走遠路到國安社區宜寧中學或榮總門口搭車。

立委張廖萬堅、市議員林祈烽、陳世凱等人表示，民眾陳情，今天開心宣布共同爭取下161線高鐵往返中科在玉門西屯路口增設站牌。

161線公車因停站少，班次多，是許多市民和遊客最常利用的公車班次。

林祈烽指出，玉門路和西屯路三段、國安一路口周遭有多棟社區大樓住戶，還有一處商城，居民要搭161公車往返高鐵台中站，必須轉乘。否則須徒步或請人載到鄰近的國安社區（宜寧中學）站、台中榮總站，或中港澄清醫院站，非常不便。

經與交通局、業者和欣客運、商城代表和周遭住戶會勘協調後，客運業者同意增設玉門西屯路口站，並以AB線的方式，在每天的特定時段和班次增停這一站，方便民眾上下車。

林祈烽表示，站牌設立後，希望民眾能多加利用，未來這一站上下車的民眾增多，客運業者也會評估改列為常態停靠站，民眾搭車往返高鐵台中站或中科管理局更方便了。