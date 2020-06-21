台中搭Switch強力行銷景點 9處亮點可下載布景

全球爆紅的Switch遊戲「集合啦！動物森友會」台中市政府日前推出第一波台中熱門景點佈景後，第二波追加5處台中必遊打卡景點外，行銷台中好景。

Switch是日本任天堂公司出品的電子遊戲機，各種遊戲在網路發燒，根據統計到今年三月底為止已賣出5500萬台，愛好者分佈各年齡層。

搶翻天的任天堂Switch和「集合啦！動物森友會」是任天堂發行的社交模擬系列，遊戲中玩家生活在一個由擬人動物居住的村莊，展開各種活動。

市府局搭上這一波Switch熱潮，行銷台中市美麗景點。觀旅局長林筱淇說，開放森友專屬台中四大熱門景點，路思義教堂、彩虹眷村、湖心亭、逢甲夜市，引發熱烈分享。

第二波台中必遊打卡景點即將上架，包括台中舊火車站、國家歌劇院、潭雅神綠園道、麗寶樂園及高美濕地，森友可下載裝飾使用。

觀旅局加碼在「大玩台中-台中觀光旅遊局」臉書粉絲團舉辦抽獎活動，下載佈景後，留言「安心旅遊到台中」關鍵字，上傳截圖並TAG好友，就有機會獲得台中伴手禮提貨券500元。