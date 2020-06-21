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迷你棒球員林開打 國產豆奶助陣趣味運動嘉年華登場

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市運動i臺灣由太極拳為活動暖身。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市運動i臺灣由太極拳為活動暖身。記者簡慧珍／攝影

台中市、彰化縣合計8個國小棒球隊今天到員林市圓林園，參加「109年員林市運動i臺灣」迷你棒球對抗賽，農糧署捐贈70箱國產豆奶給小球員，鼓勵家長和小朋友多喝在地植物高蛋白飲品，多運動，促進健康有益防疫。

縣政府每年配合體育署推動運動i臺灣計畫，辦理績效連續兩年獲得特優，今年補助款約2500萬元，縣政府將給縣體育會、鄉鎮市農育會和民間體育團體舉辦體育活動，今天的迷你棒球對抗賽獲得台中、彰化兩縣市發展迷你棒球運動學校響應，約450人參加。

縣長王惠美表示，疫情管制解封，親子出來多運動，有益免疫力。農糧署分署長楊宏瑛說，國產大豆種植面積達3405公頃，年產量4776噸，食用和飲用國產大豆食品，不但在產在銷，新鮮度高，還可縮短食物里程，減少碳排放量，對健康和保護環境一舉兩得，未來將透過農糧署專案補助運費，推薦全台學校搭配午餐飲用國產豆奶。

王惠美、楊宏瑛、彰化縣運動休閒協會理事長白素英等人主持開球儀式，連發好球，員林市長游振雄曾是國家健力選手，運動細胞特別好，擲出強而有力的球；首長開球過程，民眾場邊指導「擺出專業pose，這樣不像…這樣才對…」，各首長為順應民意撟姿勢，笑果十足。

東山國小校長李世勳表示，世界棒壘總會推廣迷你棒球，去年引進台灣，10歲以下兒童及愛好棒球運動者都可以練習和組隊，跟傳統棒球不同的是，棒球和球具的安全係數高，投手是自己隊伍的教練，想方設法讓打擊者打到球，一局球賽9名打擊者都要輪流上場打擊，不受三振滿3人就換對方進攻的限制，這樣比較好玩。

農糧署贊助飲品，今天球賽會場「國產豆奶好健康．趣味運動嘉年華」，布置乒乓球拍拍樂、小籃球投籃樂、棒壘球九宮格擲準賽、科技棒球好厲害、運動營養對對碰和在地食材好健康等闖關攤位，集點可獲贈小禮物。

棒球小選手大跳熱舞，活潑可愛。記者簡慧珍／攝影
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員林市長游振雄是運動國手出身，投球頗有架勢。記者簡慧珍／攝影
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彰化縣運動休閒協會理事長白素英為今年賽事開球。記者簡慧珍／攝影
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彰化縣員林市運動i臺灣共有台中和彰化8支國小棒球隊參加。記者簡慧珍／攝影
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彰化縣長王惠美開球，投了一個高飛好球。記者簡慧珍／攝影
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農糧署 體育

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