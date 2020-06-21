傳端午連假搶蓋違建農地工廠 中市府：優先取締

台中市議員指出，對於假日農地搶蓋違建情形，因目前公部門處理違建採取「排拆」方式，排到要拆可能得10年丶8年，他要求端午節連假市府要多注意。台中市政府都發局表示，執法沒有空窗期，不論上班或假日，接獲通報立即派員制止並取締。

都發局根據中央去年6月提供的衛星航照圖，清查台中農地違章建築共有8563棟，其中四成近3400多棟屬農地工廠。

議員周永鴻表示，根據統計，台中市農地工廠最多的幾個行政區，包括大雅、后里、霧峰、潭子、太平、烏日等地區，8年來耕地面積少了約1300公頃，相當於1900個標準足球場。

他接到民眾檢舉，大雅區、神岡區、潭子區、霧峰、太平等區，端午連假有多家業者預備搶搭工廠。周永鴻要求市府應在端午連假安排人員待命，利用空拍機協助對照農地連假前後變化。周永鴻也要求市府應透過各區公所，加強宣導農地要農用。

周永鴻指出，4月大雅區就曾有業者用周休二日搶搭完成近千坪工廠；霧峰也曾有人利用228連假趕工搭建3間約500坪的鐵皮廠房。

周永鴻指出，越來越多業者利用周休二日以及連假在農地搶搭工廠。只要市府認定為既成違章，就無法即報即拆，而是排拆。但現有違章排拆可能要等十幾年。

都發局表示，新措施配合今年工廠管理輔導法修法實施，市府同步對農地新增違建加強處理，優先對農地整地或基礎開挖行為時，即採勒令停工作為，斷絕違建源頭。

都發局強調，農地違建自行拆除後又重建者，列為專案優先拆除對象。此外，違建補照手續經程序駁回一次，就屬優先強制拆除對象，遏阻假借補照手續規避。