快訊

北京昨新增22例確診 近10日新增227例涉10個區

影／墾丁鵝鑾鼻外海驚見 僅剩軀體的「人彘」浮屍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

傳端午連假搶蓋違建農地工廠 中市府：優先取締

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政都發局指出，遏止農地違建，新開挖先取締。圖/台中市都發局提供
台中市政都發局指出，遏止農地違建，新開挖先取締。圖/台中市都發局提供

台中市議員指出，對於假日農地搶蓋違建情形，因目前公部門處理違建採取「排拆」方式，排到要拆可能得10年丶8年，他要求端午節連假市府要多注意。台中市政府都發局表示，執法沒有空窗期，不論上班或假日，接獲通報立即派員制止並取締。

都發局根據中央去年6月提供的衛星航照圖，清查台中農地違章建築共有8563棟，其中四成近3400多棟屬農地工廠

議員周永鴻表示，根據統計，台中市農地工廠最多的幾個行政區，包括大雅、后里、霧峰、潭子、太平、烏日等地區，8年來耕地面積少了約1300公頃，相當於1900個標準足球場。

他接到民眾檢舉，大雅區、神岡區、潭子區、霧峰、太平等區，端午連假有多家業者預備搶搭工廠。周永鴻要求市府應在端午連假安排人員待命，利用空拍機協助對照農地連假前後變化。周永鴻也要求市府應透過各區公所，加強宣導農地要農用。

周永鴻指出，4月大雅區就曾有業者用周休二日搶搭完成近千坪工廠；霧峰也曾有人利用228連假趕工搭建3間約500坪的鐵皮廠房。

周永鴻指出，越來越多業者利用周休二日以及連假在農地搶搭工廠。只要市府認定為既成違章，就無法即報即拆，而是排拆。但現有違章排拆可能要等十幾年。

都發局表示，新措施配合今年工廠管理輔導法修法實施，市府同步對農地新增違建加強處理，優先對農地整地或基礎開挖行為時，即採勒令停工作為，斷絕違建源頭。

都發局強調，農地違建自行拆除後又重建者，列為專案優先拆除對象。此外，違建補照手續經程序駁回一次，就屬優先強制拆除對象，遏阻假借補照手續規避。

農地工廠 違建 連假

延伸閱讀

解封後首迎端午連假 觀光熱點旅宿幾乎滿房

綠質疑肉品市場轉型 盧秀燕：拆建比遷建更徹底

台中肉市轉型擬撤屠宰 盧秀燕：不影響溫體肉供應

遊戲沙坑未消毒成傳染溫床？ 中市府：設護欄加緊檢測

相關新聞

迷你棒球員林開打 國產豆奶助陣趣味運動嘉年華登場

台中市、彰化縣合計8個國小棒球隊今天到員林市圓林園，參加「109年員林市運動i臺灣」迷你棒球對抗賽，農糧署捐贈70箱國產...

傳端午連假搶蓋違建農地工廠 中市府：優先取締

台中市議員指出，對於假日農地搶蓋違建情形，因目前公部門處理違建採取「排拆」方式，排到要拆可能得10年丶8年，他要求端午節...

流行時尚／水果咖啡 蜜餞蛋糕 超搭配

彰化縣員林市很文青的右舍咖啡負責人林雅啟，多年前首創檸檬冰咖啡就引起側目，沒想到近3年檸檬咖啡突然大夯，連超商都跟進，陸...

綠川分段整治今年底完工 為舊城區注活水

台中綠川整治後成為國內熱門景點，綠川二、三期已經動工，自民權路延伸至大明路段，預計今年底全數完工。水利局表示，工程以防洪...

轉運清理費10年花30億元 南投擬自建焚化爐卡划算

南投縣堆積如山的垃圾成為棘手問題，縣長林明溱說，外縣市代為焚化垃圾，因當地居民反對和底渣處理越來越困難，南投還是需要自建...

「就業金安薪」發完 中市議員促追加預算

台中市勞工局「就業金安薪」計畫，其中「獎勵青年穩定上工」今年900萬元預算已用完，議員質詢認為，讓市民感覺被欺騙。中市府...

7成反對重啟機組 中市議員喊罷免中火

東海大學前天公布民調，有近7成市民反對中火重啟2、3號機組。中市議員黃健豪昨質詢要求市長盧秀燕硬起來，「帶領市民罷免中火...

大安濱海豪華露營區 25日試營運

台中市政府觀光旅遊局結合民間資源，在大安濱海樂園斥資2500萬元打造合法濱海豪華露營區，建置32頂生態旅遊豪華露營帳篷，...

中市5月人口負成長 議員示警

台中市今年5月總人口數減少247人，是市縣合併升格以來首度出現負成長，綠營議員質詢指市民「用腳投票」。市長盧秀燕答詢說，...

追火車懷舊！百歲小學堂長輩到扇形車庫拍畢業照

弘道老人福利基金會推動的百歲小學堂方案，其中，彰化縣埔鹽西湖百歲小學堂課程主題選定為火車及鐵路相關，在今天的結業式，安排...

台中觀光業者請議員發難「不換局長 就換市長」

台中市國民黨議員李中今天總質詢說，他詢問觀旅局上半年預定的觀光計畫、取消項目及下半年預計舉辦的活動、預算、效益，只收到1...

台中「就業金安薪」青年領不到？預算用完將評估再追加

台中市針對青年的「就業金安薪」三方案，第一金是交通補助減輕異地就業的負擔；第二金是針對雇主獎勵栽培、輔導青年職場學習；正...

熱門新聞

柯文哲宣布北市敬老卡愛心卡 獨享1000加碼金

影／辣妹派遣員駐台中市府行為脫序惹議 當事人已去職

全台首座濱海豪華露營區 6月25日試營運免費開放使用

大甲媽回鑾 裕珍馨連發7年壓轎金今年急喊卡

台東最美小村子結果出爐 前三名是它們

侯友宜：新北若升級成YouBike2.0是「浪費公帑」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。