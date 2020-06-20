大甲媽回鑾湧人潮 顏清標：預定晚間10點回鑾安座

大甲媽祖今天回鑾，今年受疫情影響，遶境人潮不如往年，但也讓媽祖鑾轎一路順暢，腳程較往年快了不少，今天中午12時55分已抵達大甲，不過信徒愈晚人愈多，晚間大甲市區湧現人潮，鞭炮聲也不絕於耳，讓隊伍行進速度變慢。大甲鎮瀾宮董事長顏清標表示，目前媽祖鑾轎在大甲市區遶境，預定晚間10點多回駕鎮瀾宮舉行安座大典。

顏清標表示，接受換肝手術後，腹部有一個「賓士」標誌，現在只要話講得比較多就會喘，中氣也較不足，醫療團隊交代他不能流太多汗，且要走慢一點，因此這次遶境來不及去的廟埕，以後會再找時間過去走走。沿途信眾遇到顏清標，會向他說「加油」，也有人說「要照顧身體，才可以繼續為服務媽祖」，讓他備感窩心。

顏清標說，雖然這次媽祖遶境不像過去這麼熱鬧，陣頭也不多，但確實帶動地方商機，接下來白沙屯媽祖也要遶境，整個台灣都動起來，有人潮才有錢潮。媒體詢問「這次遶境給自己打幾分？」，顏說，「他有認真把遶境完成，應該還算及格，自己不敢打自己的分數，應該要外界來打分數。」

大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示，因疫情關係，大甲媽起駕前提醒信徒盡量不要躦轎腳，因此遶境到每個縣市的速度就快一點。這是一次成功的遶境活動，走出台灣的人情味，也帶動台灣經濟。