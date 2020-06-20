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餐桌布置花藝競賽 花卉紓困促營造居家美學

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
行政院農委會與彰化縣政府為推動花卉紓困，辦理餐桌布置花藝競賽，民雄農工陳清揚的作品拿下高中職組第一名。圖／明道大學提供
行政院農委會與彰化縣政府為推動花卉紓困，辦理餐桌布置花藝競賽，民雄農工陳清揚的作品拿下高中職組第一名。圖／明道大學提供

行政院農委會與彰化縣政府為推動花卉紓困，辦理餐桌布置花藝競賽，近百名好手今天在明道大學登場競技，選手們運用在地花卉與蔬果特色做搭配展現創意，比賽更有新住民組融入異國文化特色。

農糧署署長胡忠一說，台灣的花卉年產值有165億元，高達世界第一，外銷日本、歐美等國，但國人多只把花卉運用在客廳或宗教活動，少有花藝布置餐桌的風氣，透過餐桌花藝競賽的推廣，鼓勵國人以國產花卉為素材，從產地到餐桌，在餐桌上除了讓人垂涎欲滴的美食，更以台灣高品質的國產花卉、蔬果妝點餐桌，將家中的餐桌布置得美美的，營造居家生活美學。

全國移民團體聯合總會會長林麗嬋說，很高興這次競賽設置新住民組，在大專組的選手中也有來自泰國、日本的僑外生，作品也展示了多國飲食文化，是難得一見的比賽。

新住民組選手王莉除了展現花藝、利用二林火龍果、田中牛奶調製出粉紅夢幻飲料，也將自家產的雞蛋巧妙融入餐桌布置中。來自二林的張玉珠的餐桌花藝布置，充分利用在地食材製作多款印尼傳統點心，身兼食物銀行志工的她，作品主題希望珍惜食物、愛護地球資源。

比賽各組冠軍分別是大專組台南應用科大大二學生巫純安，高中職組民雄農工，新住民組由來自柬埔寨的余怡君奪冠。

明道大學副校長洪嘉憶說，此次競賽吸引各方好手參加，甚至有選手遠從新北市及屏東縣來參賽，各組冠軍皆可獲得一萬元獎金。現場還有大型花藝公共藝術展示，南投名間茶文化班的茶人展示花卉在茶席的運用，明道餐旅系學生則展示中式喜宴、戶外野餐等不同風格的餐桌花卉布置。

行政院農委會與彰化縣政府為推動花卉紓困，辦理餐桌布置花藝競賽，參賽的興大附農張瑜俽、張祐同學作品發想為好友一起吃飯的親密感情。圖／明道大學提供
行政院農委會與彰化縣政府為推動花卉紓困，辦理餐桌布置花藝競賽，參賽的興大附農張瑜俽、張祐同學作品發想為好友一起吃飯的親密感情。圖／明道大學提供
行政院農委會與彰化縣政府為推動花卉紓困，辦理餐桌布置花藝競賽，來自二林的張玉珠獲得新住民親子組佳作。圖／明道大學提供
行政院農委會與彰化縣政府為推動花卉紓困，辦理餐桌布置花藝競賽，來自二林的張玉珠獲得新住民親子組佳作。圖／明道大學提供
行政院農委會與彰化縣政府為推動花卉紓困，辦理餐桌布置花藝競賽，今天在明道大學登場競技，台南應用科大巫純安拿下大專組第一名。圖／明道大學提供
行政院農委會與彰化縣政府為推動花卉紓困，辦理餐桌布置花藝競賽，今天在明道大學登場競技，台南應用科大巫純安拿下大專組第一名。圖／明道大學提供

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