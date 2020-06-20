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影／芳苑多了油籽學堂 外縣市學校畢旅新景點

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
來自屏東縣的玉光國小最近在廣興國小邀請下到新建美的油籽學堂畢旅，從親手摸到黑芝麻植株到現場做出黑芝蔴醬，都讓小朋友寓教於樂。圖／廣興國小提供
來自屏東縣的玉光國小最近在廣興國小邀請下到新建美的油籽學堂畢旅，從親手摸到黑芝麻植株到現場做出黑芝蔴醬，都讓小朋友寓教於樂。圖／廣興國小提供

彰化縣二林鎮廣興國小推動食農教育，執行教育部「戶外教育優質路線」專案，與在地企業新建美公司結盟，邀請外縣市學校參訪製油已三代的新建美「油籽學堂」，讓小朋友從親手摸到黑芝麻植株到現場做出黑芝麻醬，了解更多食農知識，也看到不同面向的彰化之美。

新建美在彰化芳苑鄉經營花生及麻油生產已經三代，董事長陳煥明與總經理粘瑜宸夫婦積極把黑芝麻契作從台南將軍鄉帶進芳苑改善農民經濟收益，去年起更著手建置「油籽學堂」，最近已開始試營運，粘瑜宸說，一直希望企業形象不要只是工廠，而是能結合食農教育、地方創生，發展出觀光商機，也能照顧農民。

而廣興國小推動食農教育的理念和新建美不謀而合，因此合作執行教育部「戶外教育優質路線」專案，廣興國小從今年6月起到暑假期間將邀請屏東、嘉義、台中、苗栗的8所學校進行食農觀光，而首發團來自屏東縣佳冬鄉的玉光國小最近即由校長帶領 30名師生的畢旅首站就來到新建美的油籽學堂。

「哇!一進門就聞到濃濃的麻油香」小朋友驚訝地說，學生王孟捷說，老師給我看芝麻如何生長的影片，帶我們用機器現榨黑芝麻醬，真的是很棒的體驗，學生

周依潔說，這裡生產的有機的黑芝麻，製成芝麻醬拿來夾餅乾和混合冰淇淋吃，都好美味。

屏東玉光國小校長廖淑珍說，孩子們第一次看到黑芝麻種子，知道小小一顆可以長成那麼高大的植株，再取籽製醬，親自體驗與操作的感動是不言可喻的。

廣興國小校長吳寶嘉說，興三年多來就投入食農教育和地方創生，屢獲教育部評選為「教學卓越學校」、「偏鄉遊學學校」，此次也希望能成為一個媒合平台，讓更多外縣巿的學校和單位來到彰化，了解在地產業和觀光，以「遊學媒介」，帶動二林四鄉鎮農鄉的知名度。

來自屏東縣的玉光國小最近在廣興國小邀請下到新建美的油籽學堂畢旅，從親手摸到黑芝麻植株到現場做出黑芝蔴醬，都讓小朋友寓教於樂。圖／廣興國小提供
來自屏東縣的玉光國小最近在廣興國小邀請下到新建美的油籽學堂畢旅，從親手摸到黑芝麻植株到現場做出黑芝蔴醬，都讓小朋友寓教於樂。圖／廣興國小提供

食農教育 屏東縣 教育部

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