快訊

港版國安法草案曝光 將在香港設立兩新機構

聽新聞
test
0:00 / 0:00

追火車懷舊！百歲小學堂長輩到扇形車庫拍畢業照

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣埔鹽西湖百歲小學堂16位學員穿著學土服，到彰化扇形車庫拍攝畢業照。照片／弘道老人福利基金會提供
彰化縣埔鹽西湖百歲小學堂16位學員穿著學土服，到彰化扇形車庫拍攝畢業照。照片／弘道老人福利基金會提供

弘道老人福利基金會推動的百歲小學堂方案，其中，彰化縣埔鹽西湖百歲小學堂課程主題選定為火車及鐵路相關，在今天的結業式，安排16位學員長輩穿著學士服，到彰化扇形車庫拍攝畢業照，隨後還大啖鐵路便當，留下難忘又有趣的結業式

張道指出，埔鹽西湖社區在過往曾經自辦識字班，但長輩出席率太低，社區為了吸引更多長輩參與社區課程，主題選定為火車及鐵路相關，開課前，有的長輩擔心自己從來沒讀過書，會跟不上同學們的進度；有的長輩擔心因身體老化，連握筆都非常吃力，但在志工與社工的鼓舞下，長輩們都願意到社區參加百歲小學堂。

弘道表示，從百歲小學堂中可以發現，長輩在學習過程中，多了一份成就與自信，不但提早到社區來繳交作業，還會與老同學一起討論怎麼寫字才會寫得漂亮呢。

埔鹽西湖百歲小學堂今天結業式，基金會特別帶著長輩到彰化扇形車庫拍攝學士服畢業照，看到蒸汽火車頭都樂不可支，拍攝結束後，至彰化火車站搭車前往田中火車站，更在便當本舖購買懷舊的鐵路便當，作為小學堂的最終測驗。

85歲的陳忠德及83歲陳忠利兄弟檔開心地說：「很久沒有兄弟一起共遊了！也想不起來上次和自己兄弟坐火車是甚麼時候了，這次不但學會寫字，也學會認字，自強、莒光、區間車我都認識！還吃了鐵路便當，真的是很棒的火車之旅！」

弘道表示，今年弘道與7-ELEVEN把愛找回來門市零錢捐公益合作推動 「一塊作伴化解宅老人危機服務計畫」，透過提供運動、有趣課程、修繕住家等關懷行動，預計協助32萬人次的獨居弱勢長輩遠離孤獨與退化危機。歡迎民眾6月底前至全台7-ELEVEN門市募款箱投下零錢一起助老，化解宅老人危機。

80歲獨居的梁淑妃阿嬤與CK124蒸汽火車頭合照，笑著說：「我是班長，每次上下課都要喊起立。」照片／弘道老人利基金會提供
80歲獨居的梁淑妃阿嬤與CK124蒸汽火車頭合照，笑著說：「我是班長，每次上下課都要喊起立。」照片／弘道老人利基金會提供
85歲的陳忠德(左1)及83歲陳忠利(右1)兄弟，70歲王阿圓阿嬤(右2)，80歲獨居的梁淑妃阿嬤(左2)，到彰化扇形車庫拍學士服畢業照。照片／弘道老人利基金會提供
85歲的陳忠德(左1)及83歲陳忠利(右1)兄弟，70歲王阿圓阿嬤(右2)，80歲獨居的梁淑妃阿嬤(左2)，到彰化扇形車庫拍學士服畢業照。照片／弘道老人利基金會提供
彰化縣埔鹽西湖百歲小學堂16位學員穿著學土服，到彰化扇形車庫拍攝畢業照。照片／弘道老人福利基金會提供
彰化縣埔鹽西湖百歲小學堂16位學員穿著學土服，到彰化扇形車庫拍攝畢業照。照片／弘道老人福利基金會提供

便當 火車站 獨居

延伸閱讀

弘道基金會辦百歲小學堂 彰化扇形車庫拍結業照

彰化縣不老健身房旗鑑店員林開幕 免費給長者使用　

畢業照拍膩了鳳凰花？台南這些地點美不勝收

17年前SARS奪走畢業典禮 陽明校友上台補撥穗圓夢

相關新聞

台中觀光業者請議員發難「不換局長 就換市長」

台中市國民黨議員李中今天總質詢說，他詢問觀旅局上半年預定的觀光計畫、取消項目及下半年預計舉辦的活動、預算、效益，只收到1...

追火車懷舊！百歲小學堂長輩到扇形車庫拍畢業照

弘道老人福利基金會推動的百歲小學堂方案，其中，彰化縣埔鹽西湖百歲小學堂課程主題選定為火車及鐵路相關，在今天的結業式，安排...

台中「就業金安薪」青年領不到？預算用完將評估再追加

台中市針對青年的「就業金安薪」三方案，第一金是交通補助減輕異地就業的負擔；第二金是針對雇主獎勵栽培、輔導青年職場學習；正...

影／台中知名裕毛屋公益店今重新開幕 粉絲搶買客增3成

國內知名的日系商品超市裕毛屋台中公益門市受疫情影響，在歇業二個半月後，今天重新開幕，吸引很多期待已久的粉絲光顧、採買，業...

老屋活化有成 彰化市「1/2 room」辦成果展示

彰化縣政府今天上午在前身是台鐵舊宿舍的彰化市「1/2 room」，舉辦彰化縣歷史老屋活化再利用補助成果展示，縣長王惠美強...

全台首座濱海豪華露營區 6月25日試營運免費開放使用

台中大安濱海樂園斥資2500萬元升級園區設備，在台中市府觀光旅遊局結合民間資源，打造全台首座合法濱海豪華露營區，建置32...

台中綠川串連水岸、綠空鐵道 預計今年底完工

台中綠川整治後成為國內熱門景點，綠川二、三期已經動工，自民權路延伸至大明路段，預計今年底全數完工。水利局表示，工程以防洪...

拿議事槌拍照 台中市議員帶團進議事廳郊遊打卡

太扯了！到台中市議會拍照，拿議事槌當道具打卡拍照。台中市議會今天總質詢，上午最後一名質詢的國民黨議員賴義煌，提前結束質詢...

越夜越美麗！「鹿港慶端陽」光影夜色先來賞

新冠肺炎疫情趨緩，邁入43屆的「鹿港慶端陽」活動，除6月24、25日兩天在福鹿溪有龍舟賽外，24日晚上7點在桂花巷藝術村...

影／黃偉哲到台中推銷台南芒果 大啖芒果冰美食秀

疫情趨緩，台中裕毛屋公益店今天重新開幕，台南市長黃偉哲今天到場客串一日店長，他不但在現場「台灣下單、日本取貨」，將當季的...

影／辣妹派遣員駐台中市府行為脫序惹議 當事人已去職

最近台中市府基層瘋傳幾張圖片，自由時報今天報導，有一位「辣妹機要」長腿的女子在個人社群上貼照，內文表示自己在市府上班是「...

垃圾委外處理難度高 南投縣考慮BOT興建焚化爐

南投縣垃圾堆積如山，成為棘手問題。南投縣長林明溱說，外縣市代為焚化垃圾，因當地居民反對和底渣處理越來越困難，南投還是需要...

熱門新聞

柯文哲宣布北市敬老卡愛心卡 獨享1000加碼金

影／辣妹派遣員駐台中市府行為脫序惹議 當事人已去職

苗栗的天空終於「解禁」 無人機飛友：悶太久了

侯友宜：新北若升級成YouBike2.0是「浪費公帑」

台東最美小村子結果出爐 前三名是它們

台東活水湖7月1日起 暫不提供民眾戲水游泳

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。