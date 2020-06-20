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追火車懷舊！百歲小學堂長輩到扇形車庫拍畢業照
弘道老人福利基金會推動的百歲小學堂方案，其中，彰化縣埔鹽西湖百歲小學堂課程主題選定為火車及鐵路相關，在今天的結業式，安排16位學員長輩穿著學士服，到彰化扇形車庫拍攝畢業照，隨後還大啖鐵路便當，留下難忘又有趣的結業式
張道指出，埔鹽西湖社區在過往曾經自辦識字班，但長輩出席率太低，社區為了吸引更多長輩參與社區課程，主題選定為火車及鐵路相關，開課前，有的長輩擔心自己從來沒讀過書，會跟不上同學們的進度；有的長輩擔心因身體老化，連握筆都非常吃力，但在志工與社工的鼓舞下，長輩們都願意到社區參加百歲小學堂。
弘道表示，從百歲小學堂中可以發現，長輩在學習過程中，多了一份成就與自信，不但提早到社區來繳交作業，還會與老同學一起討論怎麼寫字才會寫得漂亮呢。
埔鹽西湖百歲小學堂今天結業式，基金會特別帶著長輩到彰化扇形車庫拍攝學士服畢業照，看到蒸汽火車頭都樂不可支，拍攝結束後，至彰化火車站搭車前往田中火車站，更在便當本舖購買懷舊的鐵路便當，作為小學堂的最終測驗。
85歲的陳忠德及83歲陳忠利兄弟檔開心地說：「很久沒有兄弟一起共遊了！也想不起來上次和自己兄弟坐火車是甚麼時候了，這次不但學會寫字，也學會認字，自強、莒光、區間車我都認識！還吃了鐵路便當，真的是很棒的火車之旅！」
弘道表示，今年弘道與7-ELEVEN把愛找回來門市零錢捐公益合作推動 「一塊作伴化解宅老人危機服務計畫」，透過提供運動、有趣課程、修繕住家等關懷行動，預計協助32萬人次的獨居弱勢長輩遠離孤獨與退化危機。歡迎民眾6月底前至全台7-ELEVEN門市募款箱投下零錢一起助老，化解宅老人危機。
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