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港版國安法草案曝光 將在香港設立兩新機構

弘道基金會辦百歲小學堂 彰化扇形車庫拍結業照

中央社 / 彰化20日電

弘道老人基金會在彰化埔鹽鄉開辦百歲小學堂，社工今天帶長輩來到彰化扇形車庫；有長輩說，上課主題是火車和鐵路，今天除了拍結業照，還能搭火車吃鐵路便當，實在真「趣味」。

弘道老人福利基金會在彰化埔鹽鄉開設百歲小學堂，依照社區長輩需求設計主題課程，減少長輩因不識字而造成生活不便，來提高長輩的出席率，也讓長輩靈活運用頭腦，有助於延緩老化，改善生活品質。

弘道老人福利基金會彰化服務處說，小學堂課程主題選定與火車及鐵路相關，今天是結業式，他們特別帶著來上課的阿公阿嬤到彰化扇形車庫拍攝學士服結業照，拍完結業照後也帶著長輩們搭火車到田中火車站，品嘗美味的鐵路便當，為學期畫下完美的句點。

80歲的阿嬤梁淑妃擔任學堂的班長，她接受媒體採訪時開玩笑說，她當班長，每回上下課都要喊起立、立正和敬禮，就好像真的在學校上課一樣，感覺很有趣，回到家也會練練字，讓生活變得豐富有趣。

85歲的阿公陳忠德及他的弟弟陳忠利則說，兄弟很久沒有一起出去旅遊，也忘了上次一起坐火車是什麼時候，這次不僅搭火車，還吃了鐵路便當，真的是很棒的火車之旅。

便當 中火 火車站

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