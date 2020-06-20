台中7所高中校長遴選爭議多 藍議員：不要變成全國笑話

台中一中、忠明、后綜、中港、霧峰農工5所市立高中職及台中特教、台中啟聰2所學校校長遴選，結果明天出爐，備受各界矚目。

台中市國民黨議員黃健豪今天總質詢時表示，多位議員關心校長遴選，他也接獲陳請，2所特教學校的校長候選人8人之中，有一人曾體罰學生、一人有體罰或性平督導過失，老師相當憂心，還投訴到市長信箱，究竟要如何把關？

台中市教育局長楊振昇說，遴選委員會一定會看每一位候選人的資歷，客觀評選。

黃健豪說，所有的校長候選人，他一個都不認識，但看到陳請令人憂心，所有報名的校長候選人都符合條件，但遴選報名的獎懲紀錄只追溯6年內，若校長候選人有體罰、性平紀錄，怎麼把關才嚴謹？現在對一般老師都是高道德標準要求，更何況對校長，希望教育局重視。

黃健豪也說，台中一中的校長遴選，第一次轉任遴選的2名候選人，又參加第二次選拔，若第一次被校內老師否決，遴選委員會也否決，這次還進入最後階段評選，這樣的邏輯是否符合機制？

楊振昇表示，依規定被否決者仍可參加第二次校長選拔，但仍要經過口試、評選、最後才進入遴選委員會。

黃健豪說，一中的候選人在前一次遴選已被否決，這次再「參賽」若順利成為校長，那未來帶領學校，會不會出現爭議？「我覺得會是風險，不要變成全國笑話。」