快訊

馬拉拉獲救8年後牛津畢業 和平獎得主竟然「違反校規」

台中7所高中校長遴選爭議多 藍議員：不要變成全國笑話

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中一中等5所市立高中職及台中特教、台中啟聰2所學校校長遴選，結果明天出爐。議員黃健豪今天總質詢時表示，他接獲陳請，2所特教學校的校長候選人8人之中，有一人曾體罰學生、一人有體罰或性平督導過失，老師相當憂心，還投訴到市長信箱，究竟要如何把關？記者喻文玟／攝影
台中一中等5所市立高中職及台中特教、台中啟聰2所學校校長遴選，結果明天出爐。議員黃健豪今天總質詢時表示，他接獲陳請，2所特教學校的校長候選人8人之中，有一人曾體罰學生、一人有體罰或性平督導過失，老師相當憂心，還投訴到市長信箱，究竟要如何把關？記者喻文玟／攝影

台中一中、忠明、后綜、中港、霧峰農工5所市立高中職及台中特教、台中啟聰2所學校校長遴選，結果明天出爐，備受各界矚目。

台中市國民黨議員黃健豪今天總質詢時表示，多位議員關心校長遴選，他也接獲陳請，2所特教學校的校長候選人8人之中，有一人曾體罰學生、一人有體罰或性平督導過失，老師相當憂心，還投訴到市長信箱，究竟要如何把關？

台中市教育局長楊振昇說，遴選委員會一定會看每一位候選人的資歷，客觀評選。

黃健豪說，所有的校長候選人，他一個都不認識，但看到陳請令人憂心，所有報名的校長候選人都符合條件，但遴選報名的獎懲紀錄只追溯6年內，若校長候選人有體罰、性平紀錄，怎麼把關才嚴謹？現在對一般老師都是高道德標準要求，更何況對校長，希望教育局重視。

黃健豪也說，台中一中的校長遴選，第一次轉任遴選的2名候選人，又參加第二次選拔，若第一次被校內老師否決，遴選委員會也否決，這次還進入最後階段評選，這樣的邏輯是否符合機制？

楊振昇表示，依規定被否決者仍可參加第二次校長選拔，但仍要經過口試、評選、最後才進入遴選委員會。

黃健豪說，一中的候選人在前一次遴選已被否決，這次再「參賽」若順利成為校長，那未來帶領學校，會不會出現爭議？「我覺得會是風險，不要變成全國笑話。」

校長遴選 教育局 台中市

延伸閱讀

民調近7成反對重啟中火機組 盧秀燕：民眾要健康

影／7成市民反重啟中火機組 黃健豪籲市長「罷免中火」

台中畢業生市長獎竟有流水號 教局：拿到不雅號可換號

台中市公車肇事頻傳 議員喊收回路權

相關新聞

台中「就業金安薪」青年領不到？預算用完將評估再追加

台中市針對青年的「就業金安薪」三方案，第一金是交通補助減輕異地就業的負擔；第二金是針對雇主獎勵栽培、輔導青年職場學習；正...

影／台中知名裕毛屋公益店今重新開幕 粉絲搶買客增3成

國內知名的日系商品超市裕毛屋台中公益門市受疫情影響，在歇業二個半月後，今天重新開幕，吸引很多期待已久的粉絲光顧、採買，業...

老屋活化有成 彰化市「1/2 room」辦成果展示

彰化縣政府今天上午在前身是台鐵舊宿舍的彰化市「1/2 room」，舉辦彰化縣歷史老屋活化再利用補助成果展示，縣長王惠美強...

全台首座濱海豪華露營區 6月25日試營運免費開放使用

台中大安濱海樂園斥資2500萬元升級園區設備，在台中市府觀光旅遊局結合民間資源，打造全台首座合法濱海豪華露營區，建置32...

台中綠川串連水岸、綠空鐵道 預計今年底完工

台中綠川整治後成為國內熱門景點，綠川二、三期已經動工，自民權路延伸至大明路段，預計今年底全數完工。水利局表示，工程以防洪...

拿議事槌拍照 台中市議員帶團進議事廳郊遊打卡

太扯了！到台中市議會拍照，拿議事槌當道具打卡拍照。台中市議會今天總質詢，上午最後一名質詢的國民黨議員賴義煌，提前結束質詢...

越夜越美麗！「鹿港慶端陽」光影夜色先來賞

新冠肺炎疫情趨緩，邁入43屆的「鹿港慶端陽」活動，除6月24、25日兩天在福鹿溪有龍舟賽外，24日晚上7點在桂花巷藝術村...

影／黃偉哲到台中推銷台南芒果 大啖芒果冰美食秀

疫情趨緩，台中裕毛屋公益店今天重新開幕，台南市長黃偉哲今天到場客串一日店長，他不但在現場「台灣下單、日本取貨」，將當季的...

影／辣妹派遣員駐台中市府行為脫序惹議 當事人已去職

最近台中市府基層瘋傳幾張圖片，自由時報今天報導，有一位「辣妹機要」長腿的女子在個人社群上貼照，內文表示自己在市府上班是「...

垃圾委外處理難度高 南投縣考慮BOT興建焚化爐

南投縣垃圾堆積如山，成為棘手問題。南投縣長林明溱說，外縣市代為焚化垃圾，因當地居民反對和底渣處理越來越困難，南投還是需要...

東海大學民調近8成市民挺減煤 盧秀燕：還要長期奮鬥

台中火力發電廠爭議，東海大學地方自治研究中心昨公布民調結果，有78.8％的受訪台中市民認同中市府廢止老舊機組的做法，67...

管線圖資不全 中市府：11月前全補正

台中市地下管線圖資不夠完整，也未全面開放供查詢，中市議員曾朝榮昨質詢批「太落伍」。中市府建設局說，目前詳細管線圖資建置在...

熱門新聞

柯文哲宣布北市敬老卡愛心卡 獨享1000加碼金

高雄罷免黃捷下星期送罷免理由書 罷免陳致中有6連署點

影／辣妹派遣員駐台中市府行為脫序惹議 當事人已去職

苗栗的天空終於「解禁」 無人機飛友：悶太久了

侯友宜：新北若升級成YouBike2.0是「浪費公帑」

台東活水湖7月1日起 暫不提供民眾戲水游泳

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。