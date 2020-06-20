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優秀農民也感慨 受疫情波及 火龍果價格對半砍

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣二林鎮農會、二林鎮公所今天聯合表揚優秀農民，二林鎮農會總幹事邱士平（右）說，青農周弘恩(左)種植的火龍果品質佳，還提供給空廚。記者林宛諭／攝影
彰化縣二林鎮農會、二林鎮公所今天聯合表揚優秀農民，二林鎮農會總幹事邱士平（右）說，青農周弘恩(左)種植的火龍果品質佳，還提供給空廚。記者林宛諭／攝影

彰化縣二林鎮農會、二林鎮公所今天聯合表揚優秀農民，青農周弘恩原本讀電子科，卻決定返鄉務農，有別於老一輩用除草劑，他則希望改良成草生栽培，甚至人工除草，讓火龍果長得更好，在農會媒合下，也提供火龍果給空廚。

二林鎮慶祝農民節暨表揚優秀農民慶祝大會，今天表揚優秀農民99人及水利有功人員3人。

34歲的周弘恩現在擔任火龍果產銷班班長，他說，他雖是讀電子科，但因為是農家子弟，對務農很有興趣，原以為回家鄉務農會比較自由，不過因他們的農園從種葡萄再轉種到火龍果，已有1.6公頃，又希望少用除草劑，所以用草生栽培，甚至人工除草，才發現務農真的要付出很多勞力，但種出好吃的水果，也很有成就感。

周弘恩種植的火龍果因為品質好，也能提供給華膳空廚。他說去年拍賣市場每公斤可以賣到100元的火龍果，今年市場平均約只有40、50元，都是受航班減少，水果無法出口影響，希望最近國內疫情減緩後，活動再增加，可以增加火龍果的銷售量。

今天表揚大會上還有二林著名的「祖嬤團」暖場演出，這些平均年次最少的活力祖嬤團，以往都是二林從事農作主力，退休後參與農會輔導的高齡班隊，成為最佳農產行銷代表團隊。

彰化縣二林鎮農會、二林鎮公所今天聯合表揚優秀農民，還有二林著名的「祖嬤團」暖場演出。圖／二林鎮農會提供
彰化縣二林鎮農會、二林鎮公所今天聯合表揚優秀農民，還有二林著名的「祖嬤團」暖場演出。圖／二林鎮農會提供

火龍果 農民 疫情

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