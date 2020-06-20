民調近7成反對重啟中火機組 盧秀燕：民眾要健康

東海大學地方自治研究中心日前公布一份民調，近7成受訪者反對中火重啟2部老舊機組，台中市長盧秀燕今天說，這份民調代表「民眾支持自己的健康」，市府只是勇於為民眾發聲，做民眾想做的事。

台中市議會今天進行市政總質詢，國民黨籍市議員黃健豪提出東海大學地方自治研究中心日前公布的一份民調，78.7%贊成台中市政府去年底廢止中火2部老舊機組證照的作法，67.3%不同意中火重啟2部老舊機組，70.9%認為重啟中火機組會增加污染，台中市政府有權力阻止等。

黃健豪指出，罷免一個市長只要25%，現有高達7成的台中市民反對中火重啟機組，如果火力電廠是一個人，也早就被罷免掉了，這7成民意是市政的靠山也是壓力，表示民眾對於火力電廠造成的污染已經失去耐心。

他說，希望市府除法律戰之外，也要硬起來，最後關頭請市長要帶領市民上街抗議，罷免中火。

盧秀燕表示，「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」部分條例被中央認定無效，市府及市議會正研議聲請釋憲。不管中央怎麼變更法令，不會影響市府審查中火執照權利，期盼中央遵守地方撤除台電兩部燃煤機組所依循的法令，否則將面臨不遵守法令的後果。

盧秀燕呼籲，中央應關心人民健康，燃煤發電傷害健康，市府要求中火這座全台最大的火力發電廠，應順應世界潮流逐步汰換燃煤機組；且中火違反相關環境法規，市府先前已要求中火關閉兩部燃煤機組，展現對抗空污決心。