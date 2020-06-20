推廣老屋活化 彰化縣成立產業媒合平台

為推廣老屋活化，彰化縣文化局成立產業進駐老屋媒合平台；文化局指出，媒合平台介紹縣內可供活化老屋資料及申請補助相關資料，也提供老屋活化成功案例供參考。

彰化縣政府今天舉辦彰化縣歷史老屋活化再利用補助成果展示記者會，參加的貴賓有彰化縣長王惠美、彰化縣文化局長張雀芬等人，記者會上介紹歷史老屋活化再利用補助成果，也宣布成立「彰化縣文化局產業進駐老屋媒合平台」。

王惠美致詞時說，彰化縣內有很多歷史文物建築，縣府為了維護老屋建築風貌以及人文風采，積極向中央爭取經費，推動歷史老屋活化再利用，而從民國108年至今，老屋修繕竣工已有15案，縣府輔導民眾經營老屋案件也有46件，像是鹿港鎮有老屋就用來開設書坊，活化老屋空間。

彰化縣文化局指出，今天啟用「彰化縣文化局產業進駐老屋媒合平台」，主要提供老屋屋主及想要經營老屋空間民眾或單位的良好交流平台，平台建置縣內歷史老屋活化再利用補助各項申請資訊與活化案例和故事。

文化局說，期盼在老屋供、需資訊的交流與公、私部門通力合作下，能吸引更多民眾投入老屋振興工作，並透過老屋的故事認識彰化。