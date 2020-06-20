台中「就業金安薪」青年領不到？預算用完將評估再追加

台中市針對青年的「就業金安薪」三方案，第一金是交通補助減輕異地就業的負擔；第二金是針對雇主獎勵栽培、輔導青年職場學習；正常工時就業補助3個月基本工資、部分工時津貼補助每周不超過35小時；第三金是鼓勵青年「穩定上工獎勵金」，在缺工產業連續就業滿3個月獎勵1萬元，連續滿6個月獎勵1.2萬元。

台中市民進黨議員陳世凱今天總質詢時說，接獲年輕人陳請，勞工局「就業金安薪」在騙人，依據上面指引、說明、實際就業要申請補助時，被告知「預算用完」有被騙的感覺，勞工局卻一直請議員在服務處代為宣傳。

勞工局長吳威志答詢時說，「因為疫情紓困...」話還沒講完就被陳世凱打斷「獎勵青年就業，要扯疫情？」幕僚已查證，預算確實用完，有些人滿3個月已先領1萬，滿半年可再領1.2萬元，但後3個月的錢領不到了，一下說預算用完、一下又推勞動部，讓年輕人霧煞煞。

陳世凱說，這是對年輕人的承諾，如果市府認為中央已經有類似方案，不用繼續施行，那就應該說明清楚；如果市府覺得這是好政策應該繼續施行，就應該規劃方案追加預算。

市長盧秀燕說，「就業金安薪」是去年開始推動政策，中央後來有參考台中的方案也提出類似獎勵，，若預算用完代表政策獲得肯定，可是對議員抱歉，因為還請議員宣傳也陷議員不義，會查證實情，若有預算不足，當然要想辦法，代表政策受歡迎，也切合年輕人需求，了解後會處理。

台中市勞工局表示，「就業金安薪」的前兩金搭配中央政策，第三金「穩定上工獎勵金」是市府自己編列預算共900萬元，確實因疫情失業人數較多，青年穩定就業，上半年預算已用完，停止受理申請。

勞工局就業服務處表示，但中央有類似「穩定上工獎勵」福利更好，穩定就業滿3個月給2萬，滿6個月再給1萬，等於半年能領3萬元。

盧秀燕說，目前中央方案比較優惠，地方、中央方案只能擇一申請，會參考中央的特別預算支應到何時，並看下半年申請人數統計來分析，當編列明年預算參考。