老屋活化有成 彰化市「1/2 room」辦成果展示
彰化縣政府今天上午在前身是台鐵舊宿舍的彰化市「1/2 room」，舉辦彰化縣歷史老屋活化再利用補助成果展示，縣長王惠美強調補助申請至9月30日止，符合資格者要把握機會，並宣布「彰化縣文化局產業進駐老屋媒合平台」( https://choldhouse.bocach.gov.tw/cht/index.php )正式啟用，以提供老屋屋主及有意願進駐業者良好的交流平台。
王惠美說，彰化縣政府積極向中央爭取經費，推動歷史老屋活化再利用的補助計畫，自去年至今修繕竣工已有15案，累計輔導經營的老屋達46件，其中由青年經營有37件，青年留在彰化經營的比例已達8成，例如鹿港鎮埔頭街的老屋由玉珍齋經營書坊，介紹鹿港的歷史與活化老屋的空間，1/2 room前身則為台鐵舊宿舍，另在品• 茗茶丘好的老屋裡，可品茶時光，茶屋靜謚的美好。
1/2 room的經營者胡魏茹指出，她從小很就喜歡老屋，找到這兩間老屋之初，也沒想到要做什麼用途，先生也是創作者，看到很多年輕的藝術家與學生，需要展覽的空間和舞台，因此開放供學生展覽作品，很多藝術家創作與收入無法成正比，而轉做工坊老師，所以有8成老師是藝術家，無償提供公益團體使用。
彰化縣文化局表示，老屋活化補助作業分彰化縣歷史老屋補助及鹿港鎮歷史老屋補助，補助資格為建築物位於彰化縣、鹿港鎮內，不具文化資產保存法規範之身分，且於民國60年前興建完成，具有歷史、文化，並有保存再生價值者。彰化縣老屋補助計畫修繕類最高補助50萬元，經營類每月最高補助5000元。
鹿港鎮老屋補助計畫修繕類最高補助60萬元，修繕後願無償提供文化局經營管理者，最高可補助90萬元，經營類每月最高補助8000元，自即日起至9月30日受理民眾申請，相關資訊及申請書件表格可上文化局網站（ https://ppt.cc/f3enCx ）查詢。
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