台中綠川串連水岸、綠空鐵道 預計今年底完工

台中綠川整治後成為國內熱門景點，綠川二、三期已經動工，自民權路延伸至大明路段，預計今年底全數完工。水利局表示，工程以防洪為優先，加強改善水質，採用低衝擊設計兼顧自然生態，未來結合綠空鐵道與河岸藍帶，為舊城區注入新活力。

綠川河道長6公里，綠川一期完成整治後，綠川二、三期整治工程接續推動，綠川二期「復興路至愛國街」段已經動工；綠川三期「信義南街至大明路」段去年6月動工，總工程經費約10.5億元，改善河岸長度2.2公里，預計今年底完工。

水利局表示，綠川水環境計畫分期分段施工，其中民權路至復興路段以防洪為最優先考量，減少水泥化、硬鋪面，以自然、生態、低衝擊為設計手法；汙水截流工程更可有效改善河川水質，讓民眾享受清靜舒適的環境空間。

此外，綠川愛國街至信義南街路段，利用箱涵頂蓋做雨水收集盤，設置「雨水花園」，末端設置水撲滿，實現水資源回收再利用；淨化後的雨水可使用於公園澆灌系統，也可發揮滯洪效益，完善水循環理念，工程預定配合長春運動中心啟用前完成。

最後，綠川信義南街至大明路段，考量當地居民對交通使用的需求，經多次與地方民眾溝通說明，決議維持興大路現況不變，配合水岸調整周邊景觀，施作緩坡河段及動線調整，將原有喬木適度調整，現況交通功能及停車格數量皆不受影響。

水利局指出，綠川水環境改善計畫對台中舊城區改造帶來非常大的效益，結合綠空鐵道計畫，延伸至南區興大園區，使綠川水岸景觀與歷史城區、在地生活圈充分融合，未來更將結合綠川水文化，全面提升台中水利建設。