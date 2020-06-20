扯！拿議事槌拍照 台中市議員帶團進議事廳郊遊打卡

太扯了！到台中市議會拍照，拿議事槌當道具打卡拍照。台中市議會今天總質詢，上午最後一名質詢的國民黨議員賴義煌，提前結束質詢10分鐘，邀請「中華民國後備憲兵第26屆全國慢速壘球錦標賽聯誼會」成員到議事廳和市長盧秀燕合照，合影結束後，上百人在議事廳流連忘返，還有人「排隊」到主席台拿議事槌拍照、打卡。

台中市議會議事組主任王益豐表示，上午質詢到12點，12點半又接著下半場總質詢，有接獲通知賴義煌議員要帶團體進入議事廳拍照，也有獲得今天主席蕭隆澤同意，但與市長合照後，議事組人員也要趕著吃午餐，「沒有注意到有人去主席台、或拿起議事槌」，確有疏失，議事槌只有擔任主席才能使用，開會、散會敲槌。

賴義煌提前結束質詢，留10分鐘讓上百人進入議事廳，與市長盧秀燕合影後，盧隨即離場，但上百人在議事廳流連忘返，不少人「排隊」要站上主席台拍照，甚至輪流拿起議事槌當道具，一個接一個拍照、打卡紀念，讓在場許多官員傻眼。

記者目睹也覺得不可思議，因為防疫，目前進入議場還有規定人數，只能容納122人。

賴義煌質詢時才說，昨天他擔任總質詢主席。受訪時表示，原本拍個照馬上要走，不知道成員有這樣的行為，坦承「疏失」，他說，有些人第一次來議會覺得很新鮮，不知道議事規矩，確實不該。