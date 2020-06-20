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越夜越美麗！「鹿港慶端陽」光影夜色先來賞

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
「鹿港慶端陽」活動，24日晚上7點在桂花巷藝術村舉辦點燈儀式，共有6個路段展示不同主題燈飾，目前已經先亮起來了，展現鹿港夜色之美。照片／彰化縣政府提供
「鹿港慶端陽」活動，24日晚上7點在桂花巷藝術村舉辦點燈儀式，共有6個路段展示不同主題燈飾，目前已經先亮起來了，展現鹿港夜色之美。照片／彰化縣政府提供

新冠肺炎疫情趨緩，邁入43屆的「鹿港慶端陽」活動，除6月24、25日兩天在福鹿溪有龍舟賽外，24日晚上7點在桂花巷藝術村舉辦點燈儀式，共有6個路段展示不同主題燈飾，為期1個月，彰化縣政府並從6月15日至9月15日推出「彰化縣觀光振興方案」抽獎活動，來彰化旅遊消費滿500元即可憑發票或收據上網登錄取得抽獎序號參加抽獎。

彰化縣政府今天上午在縣府中庭舉辦「2020鹿港慶端陽」記者會，縣長王惠美說，因為疫情因素，龍舟賽本來計畫取消，但在疫情緩和後，決定繼續舉辦，規模雖然縮小，但今年表演賽，首次邀請到彰化鄉鎮市長及村里長們組隊參加，還有英勇消防英雄隊，藉由賽事感謝第一線防疫人員們的辛勞，今年並首次規畫龍舟賽網路直播。

慶端陽活動期間，6月24日晚上7點「鹿港夜間燈光饗宴」在桂花巷藝術村舉辦點燈儀式，至7月26日長達一個月的光影序曲，同步點亮中山路、鹿港老街及公會堂，中山路展出6條同舟共濟、並肩前行的龍舟、彩虹天燈、水果心樂園、奇幻大道及傘亮星河，點亮整條中山路。

彰化縣體育會龍舟委員會主委凃淑媚議員說，今年龍舟賽參賽隊伍數共56隊，端午節當天由縣府首長隊、縣議會隊及表演隊友誼賽，並有2支由在台就學的印尼及越南外籍生所組成的國際隊伍報名。

鹿港鎮長許志宏說，公所舉辦的「鹿港四季紅夏鬧端陽」，則有親子香包DIY、彩繪立蛋、吹龍舟、書畫展等豐富內容，以及鹿港周遭的六家觀光工廠臺灣玻璃館、緞帶王觀光工廠、卷木森活館、白蘭氏健康博物館、興麥蛋捲烘焙王國、台灣優格餅乾學院共同發起的「粽夏樂翻天．暑假暢快彈」，只要於任一館消費滿288元，就能體驗兒時的彈珠台遊戲換獎品。

福興鄉長蔣煙燈指出，公斤在福鹿溪龍舟賽的北端設有80多個攤位，有鹿港、福興的地方小吃可品嘗，福興不僅乳牛全國最多，地瓜、百香果、香瓜、火龍果等農產品也都很出名，歡迎全國民眾前來遊玩。

縣府也舉辦「鹿港人文小旅行」免費導覽活動，端午連假期間每天2梯次，6月21日中午到24日中午受理前名，報名網址：https://bit.ly/2Y8692s；彰化縣志願服務協會26日在桂花巷藝術村路口辦理「Women 38市集」，募集家中二手物品。

2020鹿港慶端陽活動資訊，可至「彰化縣政府」網站查詢https://www.chcg.gov.tw。 　

「鹿港慶端陽」活動，24日晚上7點在桂花巷藝術村舉辦點燈儀式，共有6個路段展示不同主題燈飾，目前已經先亮起來了，展現鹿港夜色之美。照片／彰化縣政府提供
「鹿港慶端陽」活動，24日晚上7點在桂花巷藝術村舉辦點燈儀式，共有6個路段展示不同主題燈飾，目前已經先亮起來了，展現鹿港夜色之美。照片／彰化縣政府提供
「鹿港慶端陽」活動，24日晚上7點在桂花巷藝術村舉辦點燈儀式，共有6個路段展示不同主題燈飾，目前已經先亮起來了，展現鹿港夜色之美。照片／彰化縣政府提供
「鹿港慶端陽」活動，24日晚上7點在桂花巷藝術村舉辦點燈儀式，共有6個路段展示不同主題燈飾，目前已經先亮起來了，展現鹿港夜色之美。照片／彰化縣政府提供
「鹿港慶端陽」活動，24日晚上7點在桂花巷藝術村舉辦點燈儀式，共有6個路段展示不同主題燈飾，目前已經先亮起來了，展現鹿港夜色之美。照片／彰化縣政府提供
「鹿港慶端陽」活動，24日晚上7點在桂花巷藝術村舉辦點燈儀式，共有6個路段展示不同主題燈飾，目前已經先亮起來了，展現鹿港夜色之美。照片／彰化縣政府提供
「鹿港慶端陽」活動，24日晚上7點在桂花巷藝術村舉辦點燈儀式，共有6個路段展示不同主題燈飾，目前已經先亮起來了，展現鹿港夜色之美。照片／彰化縣政府提供
「鹿港慶端陽」活動，24日晚上7點在桂花巷藝術村舉辦點燈儀式，共有6個路段展示不同主題燈飾，目前已經先亮起來了，展現鹿港夜色之美。照片／彰化縣政府提供

鹿港 龍舟賽

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