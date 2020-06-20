影／辣妹派遣員駐台中市府行為脫序惹議 當事人已去職

最近台中市府基層瘋傳幾張圖片，自由時報今天報導，有一位「辣妹機要」長腿的女子在個人社群上貼照，內文表示自己在市府上班是「俏秘書」，打卡貼照還寫被「帶出場」、還有「酒醉的公務員還要去見長官」等字句，引起嘩然。

台中市議會今天總質詢，國民黨議員黃健豪關切此問題，並詢問這類廠商派遣人員，是不是真的有像報導的情形？這名女子是派駐在那個單位？是否會接觸機密公文？

台中市建設局長陳大田表示，這名女子是廠商人員，非公務人員，也不是市府員工，新聞報導提到影射或公務人員喝酒行徑，市府團隊各局、建設局、各所屬機關也三令五申，上班時間不能有飲酒或不當行為；針媒體報導有飲酒部分，經政風單位、人事單位即時查證，都非屬實，要特別澄清。

陳大田說，市府不會對她採取法律途徑，當初工作是派駐在所屬機關養工處第一線工程隊，是顧問公司的廠商人員，協助勘查或文件彙整，例如與廠商要聯繫或遞送文件的協助，發現此事後，也要求廠商立即處理，由於派遣職工行為脫序，廠商已要求其離職，調回原廠商單位，爾後，建設局將嚴格要求廠商妥善選任派駐人員，確保廠商履約成果與品質。

陳大田說，媒體報導飲酒部分，要澄清並無此事件，為了防杜派遣人力、廠商的駐派人員有可能接觸到公務或公務員，在5月底特別訂定「所屬派遣人員應行注意辦公守則」，6月1日頒佈。

台中市議會民進黨團總召陳世凱說，從新聞報導看出，即便她是廠商派遣員工，但執行的工作也和市府公務有關，不管是市府或派遣員工，也要遵守公務紀律，這樣派遣員工從她的貼文看來，似乎還要陪官員？議員吃飯？喝酒？會被當作飲酒作樂，非常不當。